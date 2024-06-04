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Пенсионерам со стажем от 20 лет нужно прийти и оформить эту льготу

Для тех, кто посвятил многие годы труду в одном регионе, скоро появится возможность получить заслуженное признание и материальную поддержку.

9111.ru

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Для тех, кто посвятил многие годы труду в одном регионе, скоро появится возможность получить заслуженное признание и материальную поддержку. Российские власти анонсировали введение звания «Ветеран труда», доступного для граждан со значительным стажем работы.

Статус «Ветеран труда» станет доступно для лиц, отработавших не менее двух десятков лет в пределах одного региона. Это правило применимо как к текущим работникам, так и к пенсионерам, что позволит шире охватить категорию заслуженных тружеников.

В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, критерии получения звания предполагают не только 20-летний региональный стаж, но и общий стаж работы – 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. В Нижегородской области требования несколько отличаются: здесь женщины должны иметь 20 лет местного и 35 лет общего стажа, тогда как для мужчин эти показатели составляют 25 и 40 лет соответственно.

Помимо чести и признания, звание «Ветеран труда» также предполагает ежемесячные дополнительные выплаты. В столице и Северной столице размер этих выплат превышает тысячу рублей, а в Нижегородской области – более 700 рублей. Важно отметить, что эта финансовая поддержка предоставляется всем пенсионерам, независимо от их текущего трудового статуса.

Введение звания «Ветеран труда» является важным шагом к поощрению долгосрочной трудовой деятельности и признанию вклада старших поколений в развитие страны и регионов. Ожидается, что эта инициатива повысит стимулы для продолжения профессиональной деятельности среди старшего поколения, а также укрепит социальную поддержку граждан в заслуженный период отдыха.

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