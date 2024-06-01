Пенсионерам со стажем от 20 лет нужно придти и получить эту льготу

Людям, которые отработали не менее двух десятилетий в одной местности, будет доступна новая привилегия - звание "ветеран труда". Это право распространяется даже на работающих пенсионеров. Для получения этого звания необходимо подтвердить свой трудовой стаж в месте жительства. В Санкт-Петербурге и Москве достаточно 20 лет работы, при условии, что у мужчин общий трудовой стаж составляет 45 лет, а у женщин - 40 лет. В Нижегородской области требуется 20 лет работы у женщин и 25 лет у мужчин, а общий стаж должен быть соответственно 35 и 40 лет.

Получение звания "ветеран труда" дает право на дополнительную ежемесячную выплату. В Москве и Санкт-Петербурге эта выплата составляет более тысячи рублей, а в Нижегородской области - более 700 рублей. Эта выплата гарантирована всем пенсионерам, независимо от их трудового статуса. В отличие от остальной страны, где для получения звания "ветеран труда" требуются дополнительные условия, такие как награды и грамоты от ведомств, во многих регионах достаточно лишь подтверждения трудового стажа.