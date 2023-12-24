Пенсионерам приготовиться: стало известно у кого взыщут до 6 560 рублей с январской пенсии

По данным издания Primpress, российским пенсионерам был подготовлен неприятный сюрприз перед январской индексацией – некоторые могут быть лишены 6560 рублей. Новые изменения в исполнительном производстве позволили судебным приставам взыскивать долги в упрощенном порядке, без необходимости получения подтверждения от специалиста. Система автоматически определит размер взыскания с пенсии, заработной платы или других выплат, получаемых должником. Судебный пристав, ответственный за данное дело, может даже не участвовать в процессе, но его подпись будет на соответствующем документе. Кроме того, граждане будут уведомлены о предстоящем списании через госуслуги.



Начиная с 2024 года, для граждан будут установлены новые показатели, позволяющие им сохранить минимальную сумму после взыскания. Если человек обратится с заявлением в банк, судебный пристав должен сохранить ему минимум, установленный федеральными нормами.



Отметим, что законодательство не делает различий между пенсионерами и другими гражданами – для всех с января сумма, которая должна остаться на счету после взыскания, составит 16 844 рубля. Согласно данным Минтруда, после индексации в январе средняя пенсия в стране увеличится до 23 405 рублей. Это означает, что в среднем можно будет вычесть 6561 рубль из январской пенсии.