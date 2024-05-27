Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Пенсионерам повысят пенсию еще на 20%: известна дата индексации

В свете последних данных пенсионеры могут ожидать значительного увеличения объёмов пенсий.

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

В свете последних данных пенсионеры могут ожидать значительного увеличения объёмов пенсий.

По прогнозам, суммы пенсионных выплат могут вырасти до 23 тысяч рублей. Главным образом увеличение пенсий коснется социальных пенсий и государственного обеспечения. Согласно высказываниям опытного специалиста в сфере пенсионного законодательства, средняя пенсия, которую смогут получать пожилые граждане России по достижении пенсионного возраста, составит 23 200 рублей.

Планы по увеличению пенсионных выплат включают все существующие группы получателей. Постепенное индексирование будет пошагово реализовано в ближайшие годы. Первое увеличение пенсий запланировано на февраль 2025 года, за ним последует еще одно в апреле, в соответствии с планами правительства.
Прогнозируется, что после всех изменений средняя пенсия увеличится на двадцать процентов относительно предыдущих значений, сообщает SevastopolMedia.

Читайте также:

  1. Счет идет на минуты: что происходит с организмом человека перед отрывом тромба — 3 симптома
  2. Пенсионерам увеличат пенсию еще на 20%: известна дата индексации
  3. Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет
  4. Рак больше не страшен: врач назвал 3 продукта, которые не дадут опухоли шансов
  5. То, что вам точно пригодится: рассказываем, где выгодные скидки на лечение зубов в Казани

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Новости Татарстана

52 минуты назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

мелкая сетка на вентиляцию что выбрать

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Новости Татарстана

день назад

Загс назвал самые редкие и необычные имена, которые казанцы дают своим детям

лазерная эпиляция ног цена москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане появится первая сельская агломерация

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 мая в ДТП погиб 53-летний водитель Audi

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане пять вузов получат гранты на 411 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается жара до 26 градусов
Лонгриды
16 часов назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

Новости Татарстана

час назад

Татарстанстат: врачи в Татарстане получают в среднем 101,7 тысяч рублей

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 28 мая водители автобусов №18 и 30 устроили драку

Новости Татарстана

18 часов назад

Казанская команда УНИКС сыграет с ЦСКА 28 мая

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град
В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик
Новости Казани
2 часа назад

В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане летом 2024 откроют 11 новых пляжей

Новости Татарстана

23 часа назад

37-летний зеленодолец лишился сбережений из-за лжеброкеров и псевдоюриста

Новости Татарстана

23 часа назад

Остались следы крови: в Юдино напали на 32-летнего мужчину на детской площадке
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения