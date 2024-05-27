Пенсионерам повысят пенсию еще на 20%: известна дата индексации

В свете последних данных пенсионеры могут ожидать значительного увеличения объёмов пенсий.

По прогнозам, суммы пенсионных выплат могут вырасти до 23 тысяч рублей. Главным образом увеличение пенсий коснется социальных пенсий и государственного обеспечения. Согласно высказываниям опытного специалиста в сфере пенсионного законодательства, средняя пенсия, которую смогут получать пожилые граждане России по достижении пенсионного возраста, составит 23 200 рублей.

Планы по увеличению пенсионных выплат включают все существующие группы получателей. Постепенное индексирование будет пошагово реализовано в ближайшие годы. Первое увеличение пенсий запланировано на февраль 2025 года, за ним последует еще одно в апреле, в соответствии с планами правительства.

Прогнозируется, что после всех изменений средняя пенсия увеличится на двадцать процентов относительно предыдущих значений, сообщает SevastopolMedia.

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