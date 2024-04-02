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· Ульяна Сенько

Пенсионерам пообещали повышение выплат на 30%, но есть одно условие

Пенсионерам пообещали повышение выплат на 30%, но есть одно условие

simpleslim.ru

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В Российской Федерации пенсионеры имеют уникальную возможность увеличивать размер своих будущих пенсионных выплат, выбирая отсрочку выхода на пенсию.

Этот метод предусматривает накопление дополнительных коэффициентов, которые значительно увеличивают как базовую пенсионную сумму, так и общее количество пенсионных баллов.

Принцип работы системы заключается в том, что за каждый дополнительный год работы пенсионное пособие увеличивается благодаря премиальным коэффициентам. Например, однолетняя отсрочка может принести увеличение фиксированной части пенсии на 5,6%, двухлетняя – на 12%, а четырехлетняя – на 27%.

Эта схема доступна даже для тех, кто продолжает трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. В случае временного отказа от пенсии на период не менее одного года, когда пенсионер остается в рабочем статусе, к его пенсионным начислениям применяются повышающие коэффициенты.

Эксперты подчеркивают, что такой подход может стать эффективной стратегией для обеспечения более высокого уровня жизни в пенсионном возрасте. Рекомендуется всем потенциальным пенсионерам изучить эту возможность для планирования своего финансового будущего.

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