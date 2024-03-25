Пенсии взлетят вверх уже с 1 апреля: стало известно кто получит повышенную выплату от государства

В апреле текущего года запланировано увеличение размера социальных пенсий на территории России, что затронет граждан, имеющих право на такие выплаты, с повышением на 7,5%.

Эта инициатива, одобренная постановлением правительства, составляет часть ежегодной коррекции пенсионных назначений, нацеленной на соответствие текущей экономической обстановке. Следующее обновление размеров пенсий запланировано на апрель 2025 года.

Согласно нововведениям, изменения затронут следующие группы граждан: пенсионеры старше 70 и 60 лет увидят увеличение своих пенсий до 7 733,34 рубля, инвалиды первой группы - до 18 559,82 рубля, инвалиды второй группы - до 7 733,34 рубля, а инвалиды третьей группы - до 6 573,38 рубля.