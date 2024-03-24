Новости России
· Алина Алмакаева

Пенсии взлетят уже с 1 апреля: стало известно кто получит повышенную выплату от государства

Пенсии взлетят уже с 1 апреля: стало известно кто получит повышенную выплату от государства

1prime.ru

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В апреле текущего года планируется увеличение размера социальных пенсий на территории России, что затронет граждан, имеющих право на эти выплаты, с увеличением на 7,5%.

Эта мера, утвержденная постановлением правительства, является частью ежегодной коррекции пенсионных начислений, которая нацелена на соответствие текущей экономической ситуации. Следующее обновление пенсионных начислений ожидается в апреле 2025 года.

Согласно вносимым изменениям, увеличение затронет следующие категории граждан: пенсионеры старше 70 и 60 лет увидят увеличение пенсий до 7,733.34 рубля, инвалиды первой группы - до 18,559.82 рубля, второй группы - до 7,733.34 рубля, а третьей группы - до 6,573.38 рубля.

Также будут предусмотрены дополнительные выплаты для жителей регионов, где установлен более высокий прожиточный минимум. Нововведения также затронут размеры пенсий льготных категорий граждан, которые будут скорректированы в соответствии с ростом фиксированных ставок.

С начала апреля пенсионеры в возрасте 80 лет и старше начнут получать двойную часть страховой пенсии, а обновление индексации для работающих пенсионеров запланировано на август. Эти изменения свидетельствуют о стремлении государства приспособить систему социальных выплат к динамике экономического развития с целью обеспечения дополнительной поддержки наиболее нуждающимся слоям населения.

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