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Пенсии взлетят уже 1 апреля: стало известно, кто получит повышенную выплату от государства

Пенсии взлетят уже 1 апреля: стало известно, кто получит повышенную выплату от государства

adm-tavda.ru

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В апреле текущего года запланировано повышение размера социальных пенсий на территории России, что затронет лиц, имеющих право на данные выплаты, с увеличением их на 7,5%.

Данная инициатива, одобренная постановлением правительства, является частью ежегодной коррекции пенсионных начислений, цель которой - соответствие текущей экономической ситуации. Очередное обновление пенсионных начислений предвидится в апреле 2025 года.

Согласно нововведениям, изменения коснутся следующим образом: пенсионеры старше 70 и 60 лет увидят увеличение пенсий до 7 733,34 рублей, инвалиды первой группы - до 18 559,82 рублей, второй группы - до 7 733,34 рублей, а третьей группы - до 6 573,38 рублей.

Предусмотрены также дополнительные выплаты для жителей регионов с установленным выше прожиточным минимумом. Нововведения затронут и размеры пенсий льготных категорий граждан, которые будут скорректированы в соответствии с ростом фиксированных ставок.

Кроме того, с апреля пенсионеры в возрасте 80 лет и старше начнут получать двойную часть страховой пенсии, а обновление индексации для работающих пенсионеров запланировано на август. Эти изменения отражают стремление государства адаптировать систему социальных выплат к динамике экономического развития, обеспечивая при этом дополнительную поддержку наиболее нуждающимся слоям населения.

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