Пенсии вырастут уже с 1 января 2025 года: кому и насколько увеличат выплаты

В 2025 году Россия предпринимает шаги к повышению пенсий по всем категориям, что отражено в проекте федерального бюджета на период с 2025 по 2027 год, обсуждаемом в Государственной Думе.

Планируемые изменения в пенсионных выплатах:

Военные пенсии увеличатся на 4,5%.

Страховые пенсии получат прибавку в 7,3%.

Социальные пенсии вырастут на 14,8%.

Эти различия в процентах индексации обоснованы использованием разных методик расчёта и ожидаемой инфляцией, заданной правительством.

Особенности предстоящей индексации:

Индексация страховых пенсий будет выполнена в соответствии с прогнозируемой инфляцией на уровне 4,5%, по данным Министерства финансов. Социальные пенсии, в свою очередь, будут скорректированы с учётом изменения прожиточного минимума для пенсионеров, что приведёт к повышению средней социальной пенсии с 13,5 тысяч рублей до 15,5 тысяч рублей.

Кому выгодно повышение пенсий?

Повышение пенсионных выплат в 2025 году предназначено для смягчения влияния инфляции на финансовое состояние пожилых граждан России. Сейчас в стране проживает примерно 41 миллион пенсионеров, из которых 7,83 миллиона продолжают работать после выхода на пенсию, а 33,2 миллиона не работают.

Гарантии для пенсионеров:

Проект федерального бюджета уже включает средства, необходимые для предстоящей индексации пенсий, обеспечивая тем самым соблюдение финансовых обязательств государства перед пожилыми людьми.

