Пенсии вырастут уже с 1 января 2025 года: кому и насколько увеличат выплаты
klerk.ru
В 2025 году Россия предпринимает шаги к повышению пенсий по всем категориям, что отражено в проекте федерального бюджета на период с 2025 по 2027 год, обсуждаемом в Государственной Думе.
Планируемые изменения в пенсионных выплатах:
- Военные пенсии увеличатся на 4,5%.
- Страховые пенсии получат прибавку в 7,3%.
- Социальные пенсии вырастут на 14,8%.
Эти различия в процентах индексации обоснованы использованием разных методик расчёта и ожидаемой инфляцией, заданной правительством.
Особенности предстоящей индексации:
Индексация страховых пенсий будет выполнена в соответствии с прогнозируемой инфляцией на уровне 4,5%, по данным Министерства финансов. Социальные пенсии, в свою очередь, будут скорректированы с учётом изменения прожиточного минимума для пенсионеров, что приведёт к повышению средней социальной пенсии с 13,5 тысяч рублей до 15,5 тысяч рублей.
Кому выгодно повышение пенсий?
Повышение пенсионных выплат в 2025 году предназначено для смягчения влияния инфляции на финансовое состояние пожилых граждан России. Сейчас в стране проживает примерно 41 миллион пенсионеров, из которых 7,83 миллиона продолжают работать после выхода на пенсию, а 33,2 миллиона не работают.
Гарантии для пенсионеров:
Проект федерального бюджета уже включает средства, необходимые для предстоящей индексации пенсий, обеспечивая тем самым соблюдение финансовых обязательств государства перед пожилыми людьми.
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