Пенсии вырастут уже с 1 января 2024 года: кому и насколько увеличат выплаты

После проведения индексации с начала 2024 года страховые пенсии для неработающих ожидается увеличение среднего размера выплаты на более чем 1,6 тысячи рублей, что составит 23,4 тысячи рублей. В минтруде пояснили, что на выплату пенсий, страховых пособий и социальной помощи предусматривается более 16 трлн рублей.

Глава Минтруда России, Антон Котяков, уточнил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок, и индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%. Следовательно, средний размер страховой пенсии по возрасту у неработающих пенсионеров повысится на 1628 рублей, достигнув отметки в 23 449 рублей начиная с следующего года.

Возрастание пенсий в 2025-2026 годах будет следующим: согласно предложенному проекту бюджета Соцфонда, планируется двукратная индексация в 2025 году - 4,5% с 1 февраля и 2,2% с 1 апреля. Общая прибавка составит 6,7%. В 2026 году также будет проведена двойная индексация - 4% с 1 февраля и 2,3% с 1 апреля. В итоге за год пенсии получателей, не занятых на работе, увеличатся на 6,3%. Стоит учесть, что эти данные на данный момент являются предварительными расчетами, окончательные суммы индексации будут утверждаться в конце 2024 и 2025 годов соответственно.