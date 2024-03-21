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Пенсии вырастут уже 1 апреля: стало известно, кто получит повышенную выплату от государства

Пенсии вырастут уже 1 апреля: стало известно, кто получит повышенную выплату от государства

otransformatore.ru

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С 1 апреля этого года в России произойдет увеличение социальных пенсий на 7,5%, затрагивающее граждан, имеющих право на данные выплаты.

Это повышение выплат является частью планового годового пересмотра пенсий, нацеленного на их корректировку в соответствии с экономическими изменениями. Следующее обновление запланировано на апрель 2025 года.

В рамках нововведений, пенсии будут скорректированы следующим образом:

  • Пенсионеры старше 70 и 60 лет увидят повышение выплат с 7 153,33 до 7 733,34 рубля.
  • Люди с первой группой инвалидности получат увеличение с 17 167,83 до 18 559,82 рубля.
  • Пенсионеры со второй группой инвалидности будут получать с 7 153,33 до 7 733,34 рубля.
  • Выплаты для инвалидов третьей группы поднимутся с 6 080,38 до 6 573,38 рубля.
  • Учитывая различия в уровне жизни по регионам, в Москве, где установлен прожиточный минимум для пенсионеров в размере 15 735 рублей, предусмотрена доплата для тех, чьи выплаты ниже этого порога.

Важно отметить, что изменение размера социальной пенсии также влияет на выплаты льготных категорий населения, включая военных, ветеранов и инвалидов.

Кроме того, в апреле пенсионерам, достигшим 80 лет, будет начислена удвоенная часть страховой пенсии, а индексация для работающих пенсионеров намечена на август.

Эти меры отражают усилия государства по адаптации пенсионной системы к текущей экономической обстановке и предоставлению дополнительной поддержки нуждающимся слоям населения.

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