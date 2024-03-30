Пенсии возрастут уже 1 апреля: стало известно, кто будет получать повышенные выплаты

Апрель 2024 года ознаменуется значительным повышением социальных пенсий в Российской Федерации.

Правительство утвердило индексацию на 7,5%, направленную на поддержку граждан, имеющих право на эти выплаты. Это решение стало частью систематической политики по корректировке пенсионных выплат, отражающей экономические тенденции в стране.

Следующее увеличение пенсий уже запланировано на апрель 2025 года, что подчеркивает стратегический подход государства к обеспечению финансовой стабильности пенсионеров. Повышение коснется лиц старше 60 и 70 лет и инвалидов, гарантируя им дополнительную финансовую поддержку.

В Москве, где прожиточный минимум для пенсионеров составляет 15 735 рублей, введут дополнительные надбавки для тех, чьи пенсии не достигают этой суммы. Такие меры позволят повысить уровень жизни пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, предусмотрено удвоение страховой части пенсии для пенсионеров, достигших 80 лет, а работающим пенсионерам обещана корректировка выплат в августе. Повышение пенсий затронет и льготные категории населения, включая военных и ветеранов.

Эти меры отражают стремление российского правительства обеспечить достойную поддержку старшему поколению, адаптируя социальные выплаты к меняющимся экономическим условиям и потребностям общества.