Пенсии увеличатся уже 1 апреля: стало известно, кто получит повышенную выплату от государства

В апреле текущего года в России вступит в силу нововведение, направленное на увеличение сумм социальных пенсий для определенных категорий граждан, с предвиденной индексацией на 7,5%.

Данная мера, одобренная правительственным решением, является частью систематической политики по адаптации пенсионных выплат к экономическим реалиям страны, причем следующее планируемое обновление намечено на апрель 2025 года.

В результате этой инициативы, пенсионеры в возрасте свыше 60 и 70 лет, а также лица с инвалидностью ощутят увеличение своих ежемесячных выплат. В частности, в Москве, где для пенсионеров установлен прожиточный минимум в размере 15 735 рублей, предусмотрена дополнительная надбавка для тех, чьи пенсии не достигают этой отметки.

Увеличение коснется и льготных категорий населения, включая ветеранов, военнослужащих и лиц с ограниченными возможностями. В частности, апрель обещает двойное увеличение страховой пенсии для пенсионеров старше 80 лет, а корректировка для работающих пенсионеров предвидится на август.

Эти инициативы подчеркивают стремление правительства обеспечить адекватную финансовую поддержку пожилым и нуждающимся, адаптируя социальную политику к экономическим условиям страны.