Пенсии снова вырастут в 2024 году: кому и насколько поднимут выплаты?

По результатам индексации с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии для неработающих россиян пенсионного возраста увеличится на более чем 1600 рублей и составит 23 400 рублей. В целом на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки предполагается потратить свыше 16 трлн рублей, пишет ngnovoros.ru.

Повышение размеров страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составило 7,5%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличился на 1628 рублей и составит 23 449 рублей.

Внесенный в Государственную думу РФ проект бюджета Соцфонда отмечает, что в следующем году повышение пенсий будет проводиться два раза - с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%, с общей прибавкой 6,7%. В 2026 году также будет проведена двойная индексация - с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,3%, при этом объединенная прибавка составит 6,3%.

Также известно, что стоимость одного пенсионного коэффициента (балла), которая в 2024 году равна 133,05 руб., в 2025 году должна увеличиться до 139,04 рубля с 1 февраля и до 142,10 рубля с 1 апреля. В 2026 году балл предварительно будет стоить от 147,78 до 151,18 рубля, в зависимости от даты.

Вместе с тем сообщается, что социальные пенсии будут продолжать увеличиваться: в 2025 году - 9,5%, а в 2026 год повысится на 10,3%, приблизительно средний размер социальной пенсии в 2024 году составит 13 500 рублей.