Новости России
· Ульяна Сенько

Пенсии снова вырастут в 2024 году: кому и насколько поднимут выплаты?

Пенсии снова вырастут в 2024 году: кому и насколько поднимут выплаты?

fnpryar.ru

Подписаться в Telegram

По результатам индексации с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии для неработающих россиян пенсионного возраста увеличится на более чем 1600 рублей и составит 23 400 рублей. В целом на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки предполагается потратить свыше 16 трлн рублей, пишет ngnovoros.ru.

Повышение размеров страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составило 7,5%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличился на 1628 рублей и составит 23 449 рублей.

Внесенный в Государственную думу РФ проект бюджета Соцфонда отмечает, что в следующем году повышение пенсий будет проводиться два раза - с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%, с общей прибавкой 6,7%. В 2026 году также будет проведена двойная индексация - с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,3%, при этом объединенная прибавка составит 6,3%.

Также известно, что стоимость одного пенсионного коэффициента (балла), которая в 2024 году равна 133,05 руб., в 2025 году должна увеличиться до 139,04 рубля с 1 февраля и до 142,10 рубля с 1 апреля. В 2026 году балл предварительно будет стоить от 147,78 до 151,18 рубля, в зависимости от даты.

Вместе с тем сообщается, что социальные пенсии будут продолжать увеличиваться: в 2025 году - 9,5%, а в 2026 год повысится на 10,3%, приблизительно средний размер социальной пенсии в 2024 году составит 13 500 рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Прокуратура проведет проверку после пожара в казанской больнице

Новости Татарстана

4 часа назад

Власти Казани жалуются на нехватку техники для ликвидации снега

служба по очистке квартиры от черной плесени

Новости Татарстана

день назад

В мэрии Казани показали, как неубранные машины мешают уборке снега

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году

перевозка рельсов в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержан пьяный водитель из Москвы

Новости Татарстана

день назад

Илья Авербух провел мастер-класс в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани сообщили о сильном пожаре в больнице

Новости Татарстана

21 час назад

В Казани водитель легковушки не уступил дорогу и попал в больницу
Лонгриды
4 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

55 секунд назад

Горнолыжный скандал: Город-курорт под Казанью разочаровал туристов

Новости Татарстана

50 минут назад

Стоимость квадратного метра жилья в Челнах достигла 165 тысяч рублей

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане в результате массовой драки в колонии погиб один человек

Новости Татарстана

2 часа назад

Метшин: казанцы никогда не променяют родной город на любой другой
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
9 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане за взятку задержали главу отдела инспекции Госстройнадзора

Новости Татарстана

4 часа назад

Власти Казани жалуются на нехватку техники для ликвидации снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане отремонтируют здания девяти ветеринарных объединений
Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу
Интересное в Казани
4 дня назад

Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу