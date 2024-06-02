Пенсии решено повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке
Правительство России утвердило поэтапное повышение социальных пенсий на ближайшие два года. К 2026 году выплаты будут увеличены на 20%по сравнению с текущим уровнем.
График индексации:
2024 год: повышение на 9,5%.
2026 год:повышение на 10,3%.
На какие пенсии распространяется индексация?
Повышение затронет все виды социальных пенсий, в том числе:
Пенсии по старости.
Пенсии по инвалидности.
Пенсии по случаю потери кормильца.
Кроме того, индексация коснется и государственных пенсий. Получить прибавку смогут как работающие, так и неработающиепенсионеры.
Отражение в бюджете и мнения экспертов:
Параметры индексации закреплены в документе о федеральном бюджете Социального фонда. Напомним, что предыдущая индексация пенсий была проведена в апреле 2023 года.
Эксперты сходятся во мнении, что повышение пенсий на 20% станет ощутимой мерой поддержки для российских пенсионеров, которая позволит им лучше справляться с растущими расходами.
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