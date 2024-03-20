Пенсии проиндексируют уже 1 апреля: стало известно получит повышенную выплату от государства

С первого апреля текущего года намечается повышение социальных пенсий в России, что касается граждан, имеющих право на социальные выплаты, величина которых возрастет на 7,5%.

Эта мера, утвержденная постановлением кабинета министров, вписывается в рамки ежегодной корректировки пенсий, направленной на их адаптацию к изменениям в экономике. Следующая регулярная корректировка предвидится на апрель 2025 года.

В соответствии с новым распоряжением, пенсионные выплаты будут скорректированы таким образом:

Лица старше 70 и 60 лет увидят увеличение своих пенсий с 7 153,33 рубля до 7 733,34 рубля. Лица с первой группой инвалидности получат повышение с 17 167,83 рубля до 18 559,82 рубля. Выплаты для лиц со второй группой инвалидности возрастут с 7 153,33 рубля до 7 733,34 рубля. Для лиц с третьей группой инвалидности выплаты увеличатся с 6 080,38 рубля до 6 573,38 рубля.

С учетом особенностей разных регионов, как, например, в столице, где установлен прожиточный минимум для пенсионеров в размере 15 735 рублей, вводится дополнительная доплата для тех, кто получает меньше этой суммы.

Отдельно стоит отметить, что размер социальной пенсии связан с выплатами льготных категорий граждан. С ростом фиксированной ставки изменяется и итоговая сумма пенсий для различных групп населения, включая военнослужащих, ветеранов, инвалидов.

В дополнение, в апреле пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, начнут получать удвоенную часть страховой пенсии, а индексация для работающих пенсионеров запланирована на август.

Эти реформы в сфере пенсионных выплат отражают стремление государства адаптировать социальные выплаты к текущей экономической ситуации и предоставить дополнительную поддержку социально уязвимым слоям общества.