Пенсии хотят повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

В России утверждена индексация пенсий на ближайшие два года, которая предусматривает существенное повышение выплат для миллионов пенсионеров.

Двухэтапная индексация:

2024 год: повышение социальных пенсий на 9,5%.

2026 год: дополнительное увеличение выплат на 10,3%.

Кто получит прибавку?

Индексация затронет все категории получателей социальных и государственных пенсий, в том числе:

Пенсионеры по старости

Инвалиды

Лица, получающие пенсию по случаю потери кормильца

Важно: прибавка коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Плановая мера поддержки:

Параметры индексации закреплены в федеральном бюджете Социального фонда России. Напомним, что предыдущая индексация пенсий проводилась в апреле 2023 года.

По мнению экспертов, повышение пенсионных выплат на 20% в течение двух лет станет весомой материальной поддержкой для пожилых граждан и позволит частично компенсировать растущие расходы.