Пенсии хотят повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке
В России утверждена индексация пенсий на ближайшие два года, которая предусматривает существенное повышение выплат для миллионов пенсионеров.
Двухэтапная индексация:
2024 год: повышение социальных пенсий на 9,5%.
2026 год: дополнительное увеличение выплат на 10,3%.
Кто получит прибавку?
Индексация затронет все категории получателей социальных и государственных пенсий, в том числе:
Пенсионеры по старости
Инвалиды
Лица, получающие пенсию по случаю потери кормильца
Важно: прибавка коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Плановая мера поддержки:
Параметры индексации закреплены в федеральном бюджете Социального фонда России. Напомним, что предыдущая индексация пенсий проводилась в апреле 2023 года.
По мнению экспертов, повышение пенсионных выплат на 20% в течение двух лет станет весомой материальной поддержкой для пожилых граждан и позволит частично компенсировать растущие расходы.
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