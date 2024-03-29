Пенсии будут увеличены уже в апреле 2024: стало известно, кто получит повышенную выплату от государства
9111.ru
В апреле этого года пенсионеры России встретят повышение социальных пенсий на 7,5%, решение об этом принято правительством как часть периодической индексации, направленной на адаптацию пенсионных выплат к экономической ситуации в стране.
Следующее увеличение планируется на апрель 2025 года.
Изменения коснутся пенсионеров в возрасте свыше 60 и 70 лет, а также людей с инвалидностью. В Москве, где прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15 735 рублей, предусмотрены дополнительные выплаты для тех, кто получает меньше этой суммы.
Помимо этого, индексация затронет и льготные категории граждан, в том числе ветеранов, инвалидов и военнослужащих. В апреле пенсионерам, перешагнувшим восьмидесятилетний рубеж, предстоит получить двойную страховую часть пенсии. Тем, кто продолжает трудиться, обещают пересмотр пенсионных выплат в августе.
Эти инициативы подчеркивают стремление государства обеспечить финансовую поддержку пожилым и другим категориям граждан, нуждающимся в помощи, адаптируя социальные выплаты к экономическим условиям в России.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань