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· Ульяна Сенько

Пенсии будут увеличены уже в апреле 2024: стало известно, кто получит повышенную выплату от государства

Пенсии будут увеличены уже в апреле 2024: стало известно, кто получит повышенную выплату от государства

9111.ru

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В апреле этого года пенсионеры России встретят повышение социальных пенсий на 7,5%, решение об этом принято правительством как часть периодической индексации, направленной на адаптацию пенсионных выплат к экономической ситуации в стране.

Следующее увеличение планируется на апрель 2025 года.

Изменения коснутся пенсионеров в возрасте свыше 60 и 70 лет, а также людей с инвалидностью. В Москве, где прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15 735 рублей, предусмотрены дополнительные выплаты для тех, кто получает меньше этой суммы.

Помимо этого, индексация затронет и льготные категории граждан, в том числе ветеранов, инвалидов и военнослужащих. В апреле пенсионерам, перешагнувшим восьмидесятилетний рубеж, предстоит получить двойную страховую часть пенсии. Тем, кто продолжает трудиться, обещают пересмотр пенсионных выплат в августе.

Эти инициативы подчеркивают стремление государства обеспечить финансовую поддержку пожилым и другим категориям граждан, нуждающимся в помощи, адаптируя социальные выплаты к экономическим условиям в России.

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