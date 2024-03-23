Пенсии будут увеличены уже 1 апреля: стало известно, кто получит повышенную выплату от государства

В апреле текущего года будет реализована инициатива по увеличению размера социальных пенсий в Российской Федерации, касающаяся лиц, имеющих право на такие выплаты, с индексацией на 7,5%.

Это повышение, одобренное постановлением правительства, является элементом регулярной индексации пенсий, целью которой является их корректировка в соответствии с экономическими изменениями в стране, при этом следующая плановая индексация запланирована на апрель 2025 года.

В рамках этого обновления, ежемесячные выплаты пенсионерам старше 60 и 70 лет, а также лицам с различными степенями инвалидности, испытают увеличение. В столице, где установленный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 15 735 рублей, будет введена дополнительная надбавка для тех, чьи пенсии ниже этой суммы.

Эта индексация включает в себя увеличение выплат для льготных категорий граждан, включая военных, ветеранов и инвалидов. Отдельно отмечается, что в апреле пенсионеры, достигшие восьмидесятилетия, получат удвоенную часть страховой пенсии, а корректировка для работающих пенсионеров запланирована на август.

Эти меры демонстрируют намерение государства гарантировать достойную финансовую поддержку старшему поколению и другим нуждающимся слоям населения, настраивая систему социальных выплат в соответствии с текущей экономической обстановкой.