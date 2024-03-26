Апрель текущего года ознаменуется важным событием для пенсионеров в Российской Федерации – увеличение размера социальных пенсий на 7,5%.

Это решение, одобренное правительством, является частью плановой индексации, направленной на адаптацию пенсионных выплат к экономическим условиям страны.

В соответствии с нововведениями, пенсионеры старше 60 и 70 лет, а также лица с инвалидностью, увидят увеличение своих ежемесячных выплат. В Москве, где прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15 735 рублей, предусмотрена дополнительная доплата для тех, кто получает меньше этой суммы.

Индексация также затрагивает выплаты льготных категорий граждан, включая ветеранов, военнослужащих и инвалидов. Отдельно выделено, что в апреле пенсионеры в возрасте 80 лет и старше получат двойную часть страховой пенсии, а корректировка выплат для работающих пенсионеров намечена на август.

Эти инициативы подчеркивают стремление государства обеспечить достойный уровень жизни для пожилых граждан и других уязвимых слоев населения, адаптируя систему социальных выплат к текущим экономическим реалиям.