Пенсии будут увеличены уже 1 апреля: стало известно, кто будет получать повышенные выплаты от государства

В апреле текущего года в России вступает в силу значимое нововведение, направленное на повышение социальных пенсий для определенных категорий граждан на 7,5%.

Эта мера, утвержденная решением правительства, представляет собой часть регулярной процедуры индексации, цель которой — адаптация пенсионных выплат к текущей экономической ситуации в стране, с планированием следующего увеличения на апрель 2025 года.

Это обновление затрагивает ежемесячные выплаты для лиц в возрасте свыше 60 и 70 лет и индивидов с инвалидностью. В частности, в Москве предусмотрена дополнительная доплата для пенсионеров, чьи пенсии не достигают уровня прожиточного минимума, установленного в размере 15 735 рублей.

В контексте этой инициативы усиливается поддержка не только пожилых граждан, но и лиц, имеющих льготный статус, включая военных и ветеранов. Отдельно стоит отметить, что в апреле предвидится удвоение части страховой пенсии для лиц, достигших 80-летнего возраста, а корректировка для работающих пенсионеров намечена на август.

Эти меры отражают стратегию государства по обеспечению надлежащей поддержки старшего поколения и других уязвимых слоев населения, адаптируя социальные выплаты к экономическим условиям в России.