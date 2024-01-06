Новости России
· Алина Алмакаева

Пенсия по старости: с января 2024 года ожидается мощное повышение

Пенсия по старости: с января 2024 года ожидается мощное повышение

solidarnost.org

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Согласно новому закону о федеральном бюджете, с 1 января 2024 года размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров увеличился на 7,5%. Также, начиная с 1 апреля 2024 года, социальные пенсии будут проиндексированы на тот же процент. Это повышение соответствует прогнозируемому уровню инфляции.

Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности составляет 8134,9 рубля. Кроме того, увеличилась стоимость пенсионного балла - того, который учитывается при расчете страховой пенсии. В 2024 году она составляет 133,05 рубля.

Министерство труда сообщило, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих в 2024 году составил 23 405 рублей.

Страховую пенсию по старости получают граждане, достигшие пенсионного возраста, имеющие необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты. Важно помнить, что эти показатели могут меняться.

Согласно новому закону в 2024 году мужчины смогут выйти на страховую пенсию по старости в 63 года, а женщины - в 58 лет. Минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии по старости, увеличен до 15 лет. Размер пенсионного коэффициента также вырос до 133,05 рубля.

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