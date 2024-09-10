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Пятница, 13 уже через 3 дня: что точно нельзя делать в этот день

Пятница, 13-е — дата, окутанная мифами и суевер...

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Пятница, 13-е — дата, окутанная мифами и суевериями, известная своими «несчастливыми» предсказаниями. Считается, что именно в этот день повышается риск неприятностей.

На пороге такой необычной пятницы стоит напомнить о некоторых народных приметах и том, чего следует избегать, чтобы день прошёл без неприятностей.

Исторический контекст и суеверия

Сочетание числа «13» и пятницы имеет давние корни в западной культуре. Некоторые исследователи связывают негативное значение с последней Тайной вечерей, на которой присутствовали 13 человек, и Иуда, предавший Иисуса, был тринадцатым. Пятница же считалась днем казни Иисуса.

В современном мире многие продолжают придерживаться веры в невезение этого дня, избегая важных дел и решений.

Чего не стоит делать в Пятницу, 13-е:

  • Начинать новые проекты или заключать сделки. Считается, что начатое в этот день не принесет успеха.
  • Совершать крупные покупки. Избегайте покупки дорогостоящих вещей, таких как автомобили или недвижимость, чтобы не привлечь финансовые неудачи.
  • Переезжать в новый дом. Народные поверья говорят, что переезд в этот день может привести к неудачам на новом месте.
  • Разбивать зеркало. Суеверие гласит, что разбитое в Пятницу, 13-е зеркало приносит семь лет несчастья.
  • Произносить «нельзя». Во избежание негативного исхода, в этот день стараются избегать отрицательных слов.

Рекомендации для безопасного проведения дня:

  • Оставайтесь позитивными. Поддерживайте хорошее настроение и старайтесь не сосредотачиваться на негативе.
  • Следите за своими вещами. В этот день легко потерять личные предметы, так что будьте особенно внимательны к своим вещам.
  • Избегайте спешки. Спешка может привести к ненужным ошибкам и несчастным случаям.
  • Проведите день спокойно. Отдохните дома, почитайте или посмотрите фильм, чтобы минимизировать возможные риски.

Несмотря на все суеверия, Пятница, 13-е — это всего лишь еще один день в календаре. Важно помнить, что многие люди не испытывают никаких изменений в этот день, и многое из того, что приписывается «несчастливой» дате, может быть просто совпадением. Наслаждайтесь днем, независимо от даты, и позвольте себе не поддаваться мифам.

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