Пятница, 13 уже через 2 дня: что точно нельзя делать в этот день

Многие из нас знают о так называемом «проклятии» пятницы, 13-го, — дне, который на протяжении веков вызывает у суеверных людей тревогу и предчувствие неприятностей.

Этот день, который приходит всего несколько раз в год, окружен множеством мифов, примет и предостережений. Пятница, 13-е, уже на горизонте — и если вы верите в суеверия, то стоит прислушаться к тому, чего лучше избегать в этот мистический день.

1. Не начинайте важных дел

Одно из главных суеверий, связанных с пятницей, 13-го, — это запрет на начало новых дел. Будь то новый проект на работе, смена места жительства или покупка чего-то значимого, считается, что все начинания в этот день обречены на неудачу. Согласно суеверным убеждениям, любое новое начинание в пятницу, 13-го, может столкнуться с неожиданными препятствиями и трудностями.

2. Не путешествуйте

Многие верят, что поездки в пятницу, 13-го, особенно на самолете, связаны с повышенным риском. Страхи по поводу этого дня настолько велики, что в некоторых авиакомпаниях даже пропускают 13-е место в салонах самолетов. Суеверные люди предпочитают отказаться от дальних поездок в этот день, считая, что риск попасть в неприятности на дороге или в воздухе слишком высок.

3. Не проходите под лестницей

Прохождение под лестницей издавна считается плохой приметой, а в пятницу, 13-го, это суеверие усиливается многократно. Символизируя триединое единство (отсылка к Святой Троице), прохождение под лестницей, которая образует треугольник, может «разорвать» эту связь, что, по поверьям, ведет к неудачам. В пятницу, 13-го, многие советуют обходить даже самые маленькие лестницы стороной.

4. Не поднимайте предметы с земли

Даже если это деньги или драгоценности — суеверные люди рекомендуют избегать поднимания найденных на земле предметов в этот день. Считается, что такие вещи могут быть «заряжены» негативной энергией или связаны с нечистой силой, которая только и ждет, чтобы вам навредить. Особенно стоит остерегаться острых предметов, таких как иглы или ножи.

5. Не подписывайте важные документы

Если верить народным приметам, в пятницу, 13-го, не стоит ставить подписи на важных контрактах или документах. Считается, что любое решение, принятое в этот день, может привести к неприятным последствиям или неожиданным проблемам в будущем. Финансовые сделки, оформление браков или покупка недвижимости — всё это лучше отложить на более благоприятный день.

6. Не ходите на кладбище

Посещение кладбища в пятницу, 13-го, согласно суевериям, может привлечь негативные силы или неудачи. Считается, что в этот день барьер между миром живых и мертвых становится тоньше, и посещение кладбища может обернуться бедой или проблемами в жизни тех, кто решит туда заглянуть.

7. Избегайте разбитого зеркала

Разбитое зеркало считается плохой приметой, и если оно разбивается в пятницу, 13-го, — это удваивает страхи суеверных людей. В народе считают, что разбитое зеркало может принести семь лет неудач. В этот день особенно осторожно стоит обращаться с зеркалами и другими стеклянными предметами.

Происхождение страха перед пятницей, 13-го

Страх перед пятницей, 13-го, уходит корнями в далекое прошлое и связан с различными культурными и религиозными верованиями. В западной культуре считается, что пятница — это несчастливый день, а число 13 добавляет ему дополнительную зловещую окраску. Одна из популярных теорий связывает это с тем, что Иисус был распят в пятницу, а на Тайной Вечере присутствовали 13 человек. Это породило убеждение, что сочетание этих факторов приносит неудачу.

Суеверие или просто день?

Независимо от того, насколько сильно вы верите в приметы, пятница, 13-е, остаётся днём, который для многих вызывает тревогу и опасения. Возможно, это просто миф, поддерживаемый столетиями страха и предрассудков, но, как говорится, «бережёного Бог бережёт». Поэтому, если вы склонны верить в знаки судьбы, лучше проявить осторожность и придерживаться этих простых правил.

Согласны ли вы с этими суевериями или считаете пятницу, 13-е, обычным днём? Как бы то ни было, лучше не искушать судьбу и постараться провести этот день спокойно и без лишних рисков!