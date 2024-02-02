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· Ульяна Сенько

Пять знаков зодиака в 2024 году получат повышение по службе и даже станут начальниками: кому повезет?

Пять знаков зодиака в 2024 году получат повышение по службе и даже станут начальниками: кому повезет?

bangkokbook.ru

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Для пяти знаков зодиака 2024 год станет периодом кардинальных перемен. Кто-то решится вступить в брак, кто-то сядет в кресло начальника, сообщает pg12.

Овен

2024 год обещает Овнам динамичный и успешный период. В первой половине года они будут активно стремиться к своим финансовым целям, ожидая увеличения доходов и благоприятных инвестиций. Сексуальная жизнь Овнов также расцветет, принося в их отношения больше страсти и близости. Овнам стоит использовать свою энергию для воплощения творческих идей.

Рыбы

2024 год станет для Тельцов периодом раскрытия творческого потенциала. Они почувствуют прилив вдохновения и получат возможность проявить свои таланты. Февраль выделится благоприятным временем для начала нового образовательного процесса или приобретения новых знаний. Тельцы также могут ожидать встречи с интересными людьми и развития романтических отношений.

Телец

Год обещает Львам успех в сфере карьеры и достижение новых высот. Стратегическое мышление и решительные действия помогут им добиться поставленных целей. Март и апрель станут особенно благоприятными месяцами для профессионального роста. Львы также могут рассчитывать на улучшение отношений с коллегами и начальством.

Скорпион

Первая половина года принесет Скорпионам множество возможностей в области партнерских отношений. Они смогут установить новые полезные связи и выбрать подходящее окружение. Будет благоприятный период для вступления в брак или укрепления семейных уз. Также год подарит Скорпионам возможность финансового роста и успешных инвестиций.

Стрелец

Для Водолеев 2024 год обещает непредсказуемые перемены. Они будут открыты новым возможностям и готовы к неожиданным изменениям. Май и июнь станут временем активной деятельности и смелых решений. Водолеи могут рассчитывать на новые встречи, расширение круга общения и интересные события в личной жизни.

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