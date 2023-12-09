Пять вещей в доме, которые скажут о низкой самооценке хозяйки

Гостеприимные хозяйки с большой тщательностью относятся к выбору декора, однако иногда им забывается об элементарных аспектах гармонии и уюта. Психологи утверждают, что самые простые черты квартиры могут говорить не только о неряшливости владельца, но и о его настоящих эмоциональных проблемах. Эксперты выделяют пять ключевых признаков низкой самооценки.

Постельное белье.

Оно всегда должно быть чистым и не иметь никаких дырок. Не допускается использование старого, изношенного или несвежего белья. Согласно утверждению экспертов, женщины, спящие на затрепанном, грязном или устаревшем постельном белье, не уважают себя, свой комфорт и свое тело. Те, кто не обращает внимания на это и позволяет себе подобное постельное белье, скорее всего, равнодушны к своим ценностям.

Вторым признаком является состояние посуды. Если вы считаете, что кухня - это лишь место для готовки, то вы ошибаетесь. Она также является местом встречи с гостями и создания особого комфорта. Важно не забывать поддерживать чистоту и порядок в кухне, даже когда вы заняты готовкой. Это может быть непросто, но старайтесь хотя бы убрать посуду из раковины и вымыть посуду перед тем, как сесть за стол. Даже такое небольшое изменение создаст более приятную атмосферу при приеме пищи.

Третьим признаком являются полотенца для ванной комнаты. Это еще один прямой пример отношения к себе и своему телу. Если женщина использует ванночки, унаследованные от бабушки, она обязательно вызовет отвращение. Конечно, каждое полотенце может быть особенным, запоминающимся, например, купленным в отпуске или в каком-то особенном месте. Однако, если они выглядят как старые тряпки и меняются не чаще, чем раз в неделю, то это не лучшее отражение хозяйки.

Четвертым признаком является наличие старых вещей. Проверка гардероба - это пункт, который стоит внести в ежемесячный список дел каждого. Если вы упорно отказываетесь расставаться со старыми и, как правило, ненужными вещами, это говорит о том, что вы не умеете отпустить прошлое. Эти хранительницы похожи на "плюшкиных", которые считают, что им обязательно что-то понадобится. Психологи утверждают, что самые незначительные детали интерьера могут говорить не только о небрежности и неряшливости владельца, но и о его эмоциональных проблемах. что действительно нужно и приносит вам радость.

И пятое - это декор. Избыток декора говорит об отсутствии вкуса у хозяйки.