Пять беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: советы опытных хозяек

Как же приятно в зимние месяцы открыть баночку ароматных маринованных огурцов, которые напоминают о теплом лете! Для всех любителей домашних заготовок мы подготовили пять уникальных рецептов маринованных огурцов, каждый из которых добавит изюминку в ваш зимний стол.

1. Огурцы «Классические» с укропом и хреном

Ингредиенты:

Огурцы свежие — 2 кг

Вода — 1 л

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Листья хрена — 4-5 шт.

Укроп — 5-6 зонтиков

Чеснок — 5 зубчиков

Горчичные зёрна — 1 ч. л.

Приготовление:

Тщательно вымыть огурцы и замочить в холодной воде на 3-4 часа.

На дно стерилизованных банок выложить специи, затем плотно уложить огурцы.

Вскипятить воду с сахаром, солью и уксусом, затем залить этим рассолом огурцы.

Закатать банки и укутать для остывания.

2. Огурцы с лимоном и медом

Ингредиенты:

Огурцы — 2 кг

Вода — 1 л

Свежий лимон — 2 шт.

Мед — 2 ст. л.

Соль морская — 3 ст. л.

Лист лавра — 3-4 шт.

Черный перец горошком — 1 ч. л.

Приготовление:

Огурцы нарезать кольцами и уложить в банки, добавить тонко нарезанный лимон.

Заварить кипятком остальные ингредиенты, остудить до 80C, добавить мед и перемешать.

Залить огурцы с лимоном горячим медово-лимонным рассолом, закатать банки.

3. Остро-сладкие огурцы с чили и корицей

Ингредиенты:

Огурцы — 1,5 кг

Вода — 1 л

Уксус яблочный — 150 мл

Сахар — 100 г

Соль — 2 ст. л.

Перец чили — 2 шт.

Палочка корицы — 1 шт.

Приготовление:

Огурцы разрезать пополам, уложить в банки, добавить перец чили и корицу.

Приготовить рассол из воды, уксуса, сахара и соли, довести до кипения.

Залить огурцы горячим рассолом, закатать банки.

4. Огурцы «Прованс» с травами

Ингредиенты:

Огурцы — 2 кг

Вода — 1,2 л

Уксус виноградный — 100 мл

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Тимьян — 1 ст. л.

Базилик — 1 ст. л.

Розмарин — 1 ст. л.

Приготовление:

Огурцы помыть, нарезать на полукруги.

В банки выложить огурцы, перемешать с травами.

Залить кипящим рассолом из воды, уксуса, сахара и соли, закатать.

5. Домашние огурцы «Бабушкин рецепт» с гвоздикой

Ингредиенты:

Огурцы — 2 кг

Вода — 1 л

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Лавровый лист — 5 шт.

Гвоздика — 5 бутонов

Приготовление:

Огурцы вымыть, замочить в холодной воде на несколько часов, затем уложить в банки.

В каждую банку добавить лавровый лист и гвоздику.

Сварить рассол из воды, уксуса, соли и сахара, залить им огурцы.

Закатать банки, оставить остывать в перевернутом виде.

Эти пять рецептов маринованных огурцов на зиму гарантированно украсят ваш стол и добавят разнообразия в зимние меню. От классических вкусов до экзотических ноток — каждый найдет что-то по своему вкусу. Приятного аппетита и удачных заготовок!