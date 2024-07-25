Пять беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: советы опытных хозяек
suomimagazin.ru
Как же приятно в зимние месяцы открыть баночку ароматных маринованных огурцов, которые напоминают о теплом лете! Для всех любителей домашних заготовок мы подготовили пять уникальных рецептов маринованных огурцов, каждый из которых добавит изюминку в ваш зимний стол.
1. Огурцы «Классические» с укропом и хреном
Ингредиенты:
Огурцы свежие — 2 кг
Вода — 1 л
Уксус 9% — 100 мл
Сахар — 3 ст. л.
Соль — 2 ст. л.
Листья хрена — 4-5 шт.
Укроп — 5-6 зонтиков
Чеснок — 5 зубчиков
Горчичные зёрна — 1 ч. л.
Приготовление:
Тщательно вымыть огурцы и замочить в холодной воде на 3-4 часа.
На дно стерилизованных банок выложить специи, затем плотно уложить огурцы.
Вскипятить воду с сахаром, солью и уксусом, затем залить этим рассолом огурцы.
Закатать банки и укутать для остывания.
2. Огурцы с лимоном и медом
Ингредиенты:
Огурцы — 2 кг
Вода — 1 л
Свежий лимон — 2 шт.
Мед — 2 ст. л.
Соль морская — 3 ст. л.
Лист лавра — 3-4 шт.
Черный перец горошком — 1 ч. л.
Приготовление:
Огурцы нарезать кольцами и уложить в банки, добавить тонко нарезанный лимон.
Заварить кипятком остальные ингредиенты, остудить до 80C, добавить мед и перемешать.
Залить огурцы с лимоном горячим медово-лимонным рассолом, закатать банки.
3. Остро-сладкие огурцы с чили и корицей
Ингредиенты:
Огурцы — 1,5 кг
Вода — 1 л
Уксус яблочный — 150 мл
Сахар — 100 г
Соль — 2 ст. л.
Перец чили — 2 шт.
Палочка корицы — 1 шт.
Приготовление:
Огурцы разрезать пополам, уложить в банки, добавить перец чили и корицу.
Приготовить рассол из воды, уксуса, сахара и соли, довести до кипения.
Залить огурцы горячим рассолом, закатать банки.
4. Огурцы «Прованс» с травами
Ингредиенты:
Огурцы — 2 кг
Вода — 1,2 л
Уксус виноградный — 100 мл
Сахар — 2 ст. л.
Соль — 2 ст. л.
Тимьян — 1 ст. л.
Базилик — 1 ст. л.
Розмарин — 1 ст. л.
Приготовление:
Огурцы помыть, нарезать на полукруги.
В банки выложить огурцы, перемешать с травами.
Залить кипящим рассолом из воды, уксуса, сахара и соли, закатать.
5. Домашние огурцы «Бабушкин рецепт» с гвоздикой
Ингредиенты:
Огурцы — 2 кг
Вода — 1 л
Уксус 9% — 100 мл
Сахар — 3 ст. л.
Соль — 2 ст. л.
Лавровый лист — 5 шт.
Гвоздика — 5 бутонов
Приготовление:
Огурцы вымыть, замочить в холодной воде на несколько часов, затем уложить в банки.
В каждую банку добавить лавровый лист и гвоздику.
Сварить рассол из воды, уксуса, соли и сахара, залить им огурцы.
Закатать банки, оставить остывать в перевернутом виде.
Эти пять рецептов маринованных огурцов на зиму гарантированно украсят ваш стол и добавят разнообразия в зимние меню. От классических вкусов до экзотических ноток — каждый найдет что-то по своему вкусу. Приятного аппетита и удачных заготовок!
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