Пять беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: рекомендации опытных хозяек
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Каждая хозяйка знает, что зимой особенно ценятся летние вкусы, а домашние заготовки из огурцов могут стать настоящим украшением стола. Предлагаем вам пять разнообразных рецептов маринования огурцов, которые удивят вас и ваших гостей своим вкусом.
1. Огурцы «По-деревенски»
Ингредиенты:
Огурцы — 1 кг
Вода — 1 л
Соль — 2 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Уксус 9% — 100 мл
Чеснок — 5 зубчиков
Укроп (зонтики) — 3-4 шт.
Лист хрена — 2 шт.
Перец горошком — 8-10 шт.
Приготовление:
Огурцы тщательно моют и вымачивают в холодной воде на несколько часов. В стерилизованные банки укладывают специи, затем плотно укладывают огурцы. Заливают кипящим маринадом из воды, соли, сахара и уксуса. Банки закатывают и укутывают до остывания.
2. Огурцы с медом и горчицей
Ингредиенты:
Огурцы — 1 кг
Вода — 1 л
Соль — 1 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Уксус 9% — 50 мл
Мед — 1 ст. л.
Семена горчицы — 1 ст. л.
Приготовление:
Огурцы моют и разрезают на части если они большие. В банки добавляют мед, семена горчицы и укладывают огурцы. Заливают горячим маринадом из воды, соли, сахара и уксуса, после чего банки закрывают и стерилизуют в течение 15 минут.
3. Остро-сладкие огурцы
Ингредиенты:
Огурцы — 1 кг
Вода — 1 л
Сахар — 5 ст. л.
Соль — 1 ст. л.
Уксус 9% — 100 мл
Острый перец — 1 шт.
Чеснок — 5 зубчиков
Приготовление:
Огурцы моют, каждый огурец делают насечку ножом. В банки кладут нарезанный острый перец, чеснок, укладывают огурцы. Заливают кипящим маринадом, закрывают крышками и стерилизуют 10 минут.
4. Ароматные огурцы с кориандром
Ингредиенты:
Огурцы — 1 кг
Вода — 1 л
Соль — 1,5 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Уксус 9% — 100 мл
Семена кориандра — 1 ст. л.
Лавровый лист — 3 шт.
Приготовление:
Огурцы моют и укладывают в банки, добавляют лавровый лист и семена кориандра. Заливают горячим маринадом из воды, соли, сахара и уксуса. Банки закрывают и стерилизуют в течение 15 минут.
5. Огурцы «Как свежие»
Ингредиенты:
Огурцы — 1 кг
Вода — 1 л
Соль — 1 ст. л.
Уксус 9% — 50 мл
Приготовление:
Огурцы моют и укладывают в банки. Заливают холодным рассолом из воды, соли и уксуса. Банки закрывают и оставляют в холодном месте для хранения.
Эти разнообразные методы маринования огурцов позволят вам наслаждаться вкусом свежих овощей в течение всей зимы, добавляя изюминку к любому столу.
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