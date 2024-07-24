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Пять беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: рекомендации опытных хозяек

Каждая хозяйка знает, что зимой особенно ценятс...

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Каждая хозяйка знает, что зимой особенно ценятся летние вкусы, а домашние заготовки из огурцов могут стать настоящим украшением стола. Предлагаем вам пять разнообразных рецептов маринования огурцов, которые удивят вас и ваших гостей своим вкусом.

1. Огурцы «По-деревенски»

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг

Вода — 1 л

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Чеснок — 5 зубчиков

Укроп (зонтики) — 3-4 шт.

Лист хрена — 2 шт.

Перец горошком — 8-10 шт.

Приготовление:

Огурцы тщательно моют и вымачивают в холодной воде на несколько часов. В стерилизованные банки укладывают специи, затем плотно укладывают огурцы. Заливают кипящим маринадом из воды, соли, сахара и уксуса. Банки закатывают и укутывают до остывания.

2. Огурцы с медом и горчицей

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг

Вода — 1 л

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус 9% — 50 мл

Мед — 1 ст. л.

Семена горчицы — 1 ст. л.

Приготовление:

Огурцы моют и разрезают на части если они большие. В банки добавляют мед, семена горчицы и укладывают огурцы. Заливают горячим маринадом из воды, соли, сахара и уксуса, после чего банки закрывают и стерилизуют в течение 15 минут.

3. Остро-сладкие огурцы

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг

Вода — 1 л

Сахар — 5 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Острый перец — 1 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Приготовление:

Огурцы моют, каждый огурец делают насечку ножом. В банки кладут нарезанный острый перец, чеснок, укладывают огурцы. Заливают кипящим маринадом, закрывают крышками и стерилизуют 10 минут.

4. Ароматные огурцы с кориандром

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг

Вода — 1 л

Соль — 1,5 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Семена кориандра — 1 ст. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Приготовление:

Огурцы моют и укладывают в банки, добавляют лавровый лист и семена кориандра. Заливают горячим маринадом из воды, соли, сахара и уксуса. Банки закрывают и стерилизуют в течение 15 минут.

5. Огурцы «Как свежие»

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг

Вода — 1 л

Соль — 1 ст. л.

Уксус 9% — 50 мл

Приготовление:

Огурцы моют и укладывают в банки. Заливают холодным рассолом из воды, соли и уксуса. Банки закрывают и оставляют в холодном месте для хранения.

Эти разнообразные методы маринования огурцов позволят вам наслаждаться вкусом свежих овощей в течение всей зимы, добавляя изюминку к любому столу.

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