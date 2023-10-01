«Пьяному за руль можно, но только при соблюдении одного условия»: пояснение Верховного суда

Верховный суд разрешил водителям садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом водителей не будут штрафовать и лишать прав.

Но всё это с одним условием. Автомобиль должен быть припаркован. Такое решение было принято судебной коллегией по делам об административных правонарушениях. Следовательно, штрафовать автомобилистов за нахождение в пьяном состоянии, когда автомобиль припаркован, запрещено.

В Москве водитель был замечен инспектором ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения, когда он сидел за рулем припаркованного автомобиля "Лада-Веста" на обочине с выключенным двигателем. В результате, водитель был объявлен виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав почти на два года. Позже, водитель обратился в Верховный суд, утверждая, что его действия не являлись нарушением закона.

В результате, все решения были отменены, а дело было закрыто по причине недоказанности обстоятельств.