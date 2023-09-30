«Пьяному за руль можно, но только при одном условии»: пояснение Верховного суда

Верховный суд вынес решение, согласно которому пьяным водителям разрешается садиться за руль, но только если их автомобиль припаркован. Это предусмотрено постановлением судебной коллегии, отвечающей за дела об административных правонарушениях, о чем сообщил информационный агент РИА Новости.

Один из случаев, указанных в качестве примера, произошел в Москве. Суд рассматривал жалобу водителя, который был замечен инспектором ГИБДД, находившим его в состоянии алкогольного опьянения за рулем "Лады-Весты", припаркованной на обочине и с заглушенным двигателем. Суд изначально признал водителя виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, да ещё лишил водительских прав на почти два года. Однако водитель дошел до Верховного суда, утверждая, что его действия не были нарушением.

В результате, мужчину оправдали.

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