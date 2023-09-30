«Пьяному за руль можно, но только при одном условии»: пояснение Верховного суда
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Верховный суд вынес решение, согласно которому пьяным водителям разрешается садиться за руль, но только если их автомобиль припаркован. Это предусмотрено постановлением судебной коллегии, отвечающей за дела об административных правонарушениях, о чем сообщил информационный агент РИА Новости.
Один из случаев, указанных в качестве примера, произошел в Москве. Суд рассматривал жалобу водителя, который был замечен инспектором ГИБДД, находившим его в состоянии алкогольного опьянения за рулем "Лады-Весты", припаркованной на обочине и с заглушенным двигателем. Суд изначально признал водителя виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, да ещё лишил водительских прав на почти два года. Однако водитель дошел до Верховного суда, утверждая, что его действия не были нарушением.
В результате, мужчину оправдали.
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