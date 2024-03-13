Пальмы нет, только сливки: эксперты Роскачества рассказали про лучшее сливочное масло

В поисках идеального сливочного масла эксперты Роскачества провели тщательное исследование, чтобы определить, какие марки масла соответствуют высоким стандартам качества и не содержат нежелательных добавок, таких как пальмовое масло.

В ходе исследования анализировались образцы сливочного масла от ведущих производителей на российском рынке. Основное внимание уделялось составу продукта, содержанию молочных жиров, а также отсутствию в составе растительных жиров, включая пальмовое масло, что является критически важным для качественного сливочного масла.

Эксперты Роскачества подчеркнули, что настоящее сливочное масло должно производиться исключительно из коровьего молока без добавления растительных жиров. В исследовании проверялись также вкусовые качества, консистенция и цвет масла, чтобы убедиться в его натуральности и соответствии ГОСТу.

Результаты исследования показали, что среди представленных на рынке брендов есть те, которые предлагают потребителям действительно качественный продукт, сохранивший все полезные свойства и вкус настоящего сливочного масла. К ним относятся «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село зеленое».

Роскачество рекомендует выбирать масло, которое не только вкусно, но и приносит максимальную пользу, поддерживая здоровый образ жизни, сообщили в PRIMPRESS.