Новости России
· Ульяна Сенько

Пальмы нет, только сливки: эксперты Роскачества рассказали про лучшее сливочное масло

Пальмы нет, только сливки: эксперты Роскачества рассказали про лучшее сливочное масло

pnz.ru

Подписаться в Telegram

В поисках идеального сливочного масла эксперты Роскачества провели тщательное исследование, чтобы определить, какие марки масла соответствуют высоким стандартам качества и не содержат нежелательных добавок, таких как пальмовое масло.

В ходе исследования анализировались образцы сливочного масла от ведущих производителей на российском рынке. Основное внимание уделялось составу продукта, содержанию молочных жиров, а также отсутствию в составе растительных жиров, включая пальмовое масло, что является критически важным для качественного сливочного масла.

Эксперты Роскачества подчеркнули, что настоящее сливочное масло должно производиться исключительно из коровьего молока без добавления растительных жиров. В исследовании проверялись также вкусовые качества, консистенция и цвет масла, чтобы убедиться в его натуральности и соответствии ГОСТу.

Результаты исследования показали, что среди представленных на рынке брендов есть те, которые предлагают потребителям действительно качественный продукт, сохранивший все полезные свойства и вкус настоящего сливочного масла. К ним относятся «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село зеленое».

Роскачество рекомендует выбирать масло, которое не только вкусно, но и приносит максимальную пользу, поддерживая здоровый образ жизни, сообщили в PRIMPRESS.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани проезд по Вознесенскому тракту сделают платным не для всех

Гид по скидкам Казани

день назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

как приготовить мыльно-содовый раствор после обработки от блох

Новости Казани

день назад

Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Интересное в Казани

2 дня назад

Интервью с экспертом: что будет с рынком жилой недвижимости в Казани в 2024 году

гидроизоляционные работы в Москве

Новости Казани

8 часов назад

Над Казанью и Уфой кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Новости Казани

день назад

В ближайшие дни метеозависимым жителям Татарстана придется непросто

Лонгриды

16 часов назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

10 часов назад

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

Новости Татарстана

16 часов назад

Мужчина скончался в ДТП под Казанью
Лонгриды
16 часов назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани в честь 100-летия «Татаркино» собрались главы киностудий из стран СНГ

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Казани

6 часов назад

Певица Диана Гурцкая в Казани оценила участников фестиваля «Белая трость»

Новости Казани

8 часов назад

Ради саммита БРИКС в центре Казани благоустроят сквер
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
6 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

8 часов назад

Над Казанью и Уфой кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Новости Татарстана

10 часов назад

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

Новости Татарстана

12 часов назад

Минниханов наградил секретаря совбеза РТ орденом «Дуслык»
Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта
Интересное в Казани
6 дней назад

Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта