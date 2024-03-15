Новости России
· Ульяна Сенько

Пальмы нет совсем, только натуральные сливки: Росконтроль рассказал про лучшее сливочное масло

Пальмы нет совсем, только натуральные сливки: Росконтроль рассказал про лучшее сливочное масло

yarmarka161.ru

Подписаться в Telegram

Роскачество выявило наилучших производителей сливочного масла на российском рынке, основываясь на обширном анализе продуктов из разных уголков страны. Исследование охватило более семидесяти марок, целью которого было определить производителей, использующих истинные молочные сливки для своей продукции.

Эксперты акцентируют внимание на возросшем спросе на высококачественное сливочное масло во время празднования Масленой недели, поскольку это ингредиент номер один для создания идеальных блинов. Превосходство масла напрямую влияет на вкусовые качества и питательную ценность кулинарных изделий.

По результатам проведенной Роскачеством проверки, выяснилось, что некоторые фирмы заменяют молочные жиры на растительные, включая добавление пальмового масла или жира животного происхождения, что существенно ухудшает качество продукта. Только комплексный анализ способен обнаружить подобные замены.

Итоги исследования показали, что тринадцать брендов заслужили высокую оценку качества, и это рассматривается как положительный сигнал. Из них четыре марки имеют шанс на получение национального знака качества.

Выделенные марки, такие как «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село зеленое», предлагают масло с жирностью в 82,5%, изготовленное исключительно из чистых коровьих сливок, не содержащее вредных добавок, что гарантирует его натуральность и сохранение качества при комнатной температуре.

«Простоквашино», «Домик в деревне» и «Экомилк» также вошли в перечень марок, рекомендованных к приобретению, что подтверждает их соответствие высоким стандартам качества, пишет PRIMPRESS.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

как можно избавиться от борщевика

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

ремонт автокомпрессора кондиционера в Москве

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Новости Татарстана

день назад

На подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра

Новости Казани

13 часов назад

Архитектор не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на Вознесенском тракте запустят новые троллейбусы
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане
Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили
Лонгриды
5 дней назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

4 часа назад

40 работников «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.