Роскачество выявило наилучших производителей сливочного масла на российском рынке, основываясь на обширном анализе продуктов из разных уголков страны. Исследование охватило более семидесяти марок, целью которого было определить производителей, использующих истинные молочные сливки для своей продукции.

Эксперты акцентируют внимание на возросшем спросе на высококачественное сливочное масло во время празднования Масленой недели, поскольку это ингредиент номер один для создания идеальных блинов. Превосходство масла напрямую влияет на вкусовые качества и питательную ценность кулинарных изделий.

По результатам проведенной Роскачеством проверки, выяснилось, что некоторые фирмы заменяют молочные жиры на растительные, включая добавление пальмового масла или жира животного происхождения, что существенно ухудшает качество продукта. Только комплексный анализ способен обнаружить подобные замены.

Итоги исследования показали, что тринадцать брендов заслужили высокую оценку качества, и это рассматривается как положительный сигнал. Из них четыре марки имеют шанс на получение национального знака качества.

Выделенные марки, такие как «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село зеленое», предлагают масло с жирностью в 82,5%, изготовленное исключительно из чистых коровьих сливок, не содержащее вредных добавок, что гарантирует его натуральность и сохранение качества при комнатной температуре.

«Простоквашино», «Домик в деревне» и «Экомилк» также вошли в перечень марок, рекомендованных к приобретению, что подтверждает их соответствие высоким стандартам качества, пишет PRIMPRESS.