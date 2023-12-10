Пальмовая гадость в фантике: в Роскачестве рассказали о марках конфет опасных для здоровья

Согласно рекомендации экспертов роскачества, необходимо ограничить введение определенных видов кондитерских изделий в детский рацион, особенно если эти сладости выбираются в качестве подарков. Проведенное тестирование выявило, что продукция сладких угощений, исследованная в институте с государственной аккредитацией для проведения подобных исследований, часто содержит компоненты, использование которых следует уменьшить.

В ходе исследования было проанализировано более двадцати различных наборов кондитерских изделий, включая изделия из шоколада, карамели и другие сладости, которые часто выбираются в качестве подарков к торжественным мероприятиям, включая предновогодний период. Среди изученных продуктов представлены популярные зарубежные марки, такие как Milky Way и Kinder, а также отечественные марки, например, "Яшкино" и "Аленки". Независимо от праздничного оформления и ценовой категории, в продукции были обнаружены вещества, не рекомендуемые для потребления детьми, включая искусственные подсластители, красители и консерванты, хотя явно опасных элементов не обнаружено.

С другой стороны, продукция марки "Only", специализирующейся на молочных шоколадных изделиях, полностью соответствовала нормам безопасности. В этих конфетах не было обнаружено компонентов, представляющих угрозу для здоровья, поэтому их можно без опасений включать в праздничное меню детей разного возраста. Полученные результаты исследования предлагают обнадеживающую информацию и предоставляют альтернативный выбор для родителей, желающих выбрать безопасные сладости для своих малышей.