Новости России
· Алина Алмакаева

Пальмовая гадость в фантике: в Роскачестве назвали марки конфет, которые дарить стыдно даже соседям

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Роскачество выразили тревогу в отношении конфет, которые могут быть вредны для здоровья, особенно для детей. Проведенный анализ нескольких образцов показал наличие опасных веществ.

В исследовании использовались упаковки конфет, приобретенные в учреждении, аккредитованном российским правительством. Были проанализированы различные виды конфет: шоколадные, карамельные и другие, которые часто выбирают в качестве подарков на праздники, включая Новый год.

Протестировано более двадцати популярных наборов, включая импортные бренды, такие как Milky Way и Kinder, а также российские бренды, такие как "Яшкино" и "Аленки", представленные в новогоднем дизайне и по разным ценам. Однако результаты исследования оказались неприятными: хотя опасные вещества в конфетах не обнаружены были, специалисты выявили вредные ингредиенты, употребление которых следует ограничить у детей.

В некоторых сладостях обнаружены искусственные подсластители, красители и консерванты. Диетологи настоятельно рекомендуют избегать таких продуктов в рационе детей, поэтому подобные конфетные наборы не рекомендуется дарить детям в подарок.

Тем не менее, конфеты бренда Only, предлагающие молочные шоколадные изделия, успешно прошли все этапы проверки. Они не содержат опасных компонентов, что делает их безопасными для детей разных возрастов.

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