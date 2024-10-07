Пальмовая гадость, ни одного грамма сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Сливочное масло — один из наиболее популярных продуктов на российском столе, который используется как в кулинарии, так и в повседневном питании. Однако недавние результаты проверки, проведённой экспертами Российской системы качества (Роскачество), заставляют потребителей внимательнее относиться к выбору масла.

Оказалось, что многие производители под видом сливочного масла предлагают продукцию, изготовленную на основе растительных жиров, что может не только снижать его вкусовые качества, но и угрожать здоровью.

Фальшивое масло: как производители обманывают покупателей

Одним из главных результатов последней проверки Роскачества стало выявление подделок среди масел с жирностью 72,5%. Выяснилось, что несколько брендов, производящих масло в Московской, Челябинской и Амурской областях, а также в Ставропольском крае, используют растительные жиры вместо молочных. Эти подделки негативно влияют на качество продукта и потенциально опасны для здоровья.

Использование растительных жиров, в частности пальмового масла, в производстве масла — это явление, с которым потребители сталкиваются всё чаще. Пальмовое масло, известное своей низкой стоимостью, заменяет натуральные молочные жиры, однако его избыточное употребление может негативно сказаться на здоровье. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), растительные жиры увеличивают риск развития болезней сердца, ожирения и онкологических заболеваний.

Почему это опасно?

Врачи и диетологи давно предупреждают, что регулярное употребление продуктов с добавлением растительных жиров, таких как пальмовое масло, может существенно повысить вероятность развития серьёзных заболеваний. Такие жиры, в отличие от натуральных молочных, более тяжело перевариваются организмом и могут привести к нарушению обмена веществ, что, в свою очередь, становится причиной ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно опасно потребление таких продуктов для людей, страдающих хроническими заболеваниями или склонных к ожирению. Поэтому важно внимательно подходить к выбору сливочного масла, отдавая предпочтение проверенным брендам, которые гарантируют использование только молочных жиров.

Как выбрать качественное сливочное масло?

Роскачество регулярно публикует результаты своих проверок, чтобы помочь потребителям сделать осознанный выбор. Эксперты рекомендуют тщательно изучать упаковку продукта и избегать тех марок, которые были уличены в фальсификации.

Стоит помнить, что натуральное сливочное масло должно содержать только молочные жиры, а не заменители в виде растительных жиров. На упаковке качественного масла обязательно указывается процент жирности — обычно это 72,5% или 82,5%.

Если упаковка не содержит полной информации о составе, или цена масла значительно ниже средней по рынку, это может быть сигналом о низком качестве продукта.

Что делать потребителям?

Внимательно изучайте упаковку. Обратите внимание на состав, указанную жирность и производителя.

Сравнивайте цену. Слишком дешёвое сливочное масло может содержать растительные жиры.

Изучайте независимые исследования. Периодические проверки, такие как исследование Роскачества, помогают выявить недобросовестных производителей.

Результаты проверки Роскачества показали, что фальсифицированное сливочное масло — это реальная проблема на рынке продуктов питания. Использование растительных жиров вместо молочных не только снижает качество продукта, но и представляет угрозу для здоровья. Потребители должны быть внимательными при выборе масла и доверять только проверенным брендам, чтобы избежать покупки фальшивого товара и сохранить своё здоровье.