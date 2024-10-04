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· 16+ · Алина Алмакаева

Пальмовая гадость, ни капли сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше не покупать

Специалисты Российской системы качества регуляр...

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Специалисты Российской системы качества регулярно осуществляют обследования сливочного масла, в ходе которых выявляются нечестные производители, использующие не молочные, а растительные жиры в своем продукте. Чрезмерное потребление таких масел негативно сказывается на здоровье: согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Особо следует отметить, что пальмовое масло может быть причиной сердечных недугов и ожирения.

Недавнее исследование Роскачества касалось сливочного масла с жирностью 72,5%. Результаты оказались тревожными: фальсифицированное сливочное масло нашли у марок из Московской, Челябинской и Амурской областей, а также у одного молочного бренда из Ставропольского края, которые использовали растительные жиры при производстве, как сообщает progorodsamara.ru.

Напомним, что ранее эксперты, занимающиеся контролем безопасности продуктов, отмечали высокое качество растворимого кофе, сравнимое с молотым. В этот список вошли бренды Carte Noire Origina, Bushido Kodo и Gevalia original, о чем информирует progorod59.

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