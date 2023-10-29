Пальмовая гадость, ни грамма сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной
Надежда Острокол
Роскачество обращает внимание граждан России на проверку качества при приобретении сливочного масла. Недавние исследования показали, что один из популярных товаров на рынке содержит кишечную палочку вместе с растительными жирами об этом сообщает vnimanie.pro.
Это исследование было проведено на сливочном масле с содержанием жира 72,5%. Этот продукт является доступной альтернативой маслу с более высоким содержанием жира (82,5%) и находится в центре внимания потребителей. К сожалению, исследование выявило увеличение случаев подделок именно в этой категории. Из 10 протестированных образцов были обнаружены примеси пальмового масла.
Оказалось, что четыре из поддельных марок сливочного масла производятся в Московской области, а еще три – в Челябинской области. Также стоит избегать покупки сливочного масла из Волгоградской и Амурской областей, а также из Ставропольского края.