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Пальмовая гадость, ни грамма сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Пальмовая гадость, ни грамма сливок: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Надежда Острокол

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Роскачество обращает внимание граждан России на проверку качества при приобретении сливочного масла. Недавние исследования показали, что один из популярных товаров на рынке содержит кишечную палочку вместе с растительными жирами об этом сообщает vnimanie.pro.

Это исследование было проведено на сливочном масле с содержанием жира 72,5%. Этот продукт является доступной альтернативой маслу с более высоким содержанием жира (82,5%) и находится в центре внимания потребителей. К сожалению, исследование выявило увеличение случаев подделок именно в этой категории. Из 10 протестированных образцов были обнаружены примеси пальмового масла.

Оказалось, что четыре из поддельных марок сливочного масла производятся в Московской области, а еще три – в Челябинской области. Также стоит избегать покупки сливочного масла из Волгоградской и Амурской областей, а также из Ставропольского края.

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