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· Артем Акчурин

Палка гадости: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит даже пробовать

Палка гадости: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит даже пробовать

dzen.ru

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Роскачество – организация, которая занимается контролем качества продуктов питания, доступных для российских потребителей. Её специалисты регулярно проверяют товары на соответствие требованиям безопасности и государственным стандартам, результаты которых они публикуют для ознакомления граждан. Такие исследования помогают потребителям сделать правильный выбор и не беспокоиться о том, что выбранные продукты могут нанести вред их здоровью.

Недавно российский ассортимент продуктов был дополнен очередным предметом беспокойства – колбасой. Этот продукт является популярным выбором для завтрака, перекуса в течение дня, добавления в различные блюда и украшения праздничных столов. Однако исследование, проведенное роскачеством, привело к неутешительным результатам, ведь эксперты обнаружили несколько нарушений в колбасной продукции от местных производителей.

В черный список российской системы контроля качества попал сервелат от компании «Дмитрогорский продукт», поскольку в его составе были обнаружены следы антибиотиков и красителей, не указанных на упаковке. Это грубое нарушение и обман потребителя. Также не рекомендуется покупать и употреблять в пищу докторские колбасы от Губернской мясной компании и марки «Егорьевская», так как в них также найдены следы антибиотиков, а содержание белка и жира не соответствует заявленному, что также является нарушением и подделкой. Эту информацию сообщает портал ProGorodSamara.

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