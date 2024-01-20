Палка гадости: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит даже пробовать
dzen.ru
Роскачество – организация, которая занимается контролем качества продуктов питания, доступных для российских потребителей. Её специалисты регулярно проверяют товары на соответствие требованиям безопасности и государственным стандартам, результаты которых они публикуют для ознакомления граждан. Такие исследования помогают потребителям сделать правильный выбор и не беспокоиться о том, что выбранные продукты могут нанести вред их здоровью.
В черный список российской системы контроля качества попал сервелат от компании «Дмитрогорский продукт», поскольку в его составе были обнаружены следы антибиотиков и красителей, не указанных на упаковке. Это грубое нарушение и обман потребителя. Также не рекомендуется покупать и употреблять в пищу докторские колбасы от Губернской мясной компании и марки «Егорьевская», так как в них также найдены следы антибиотиков, а содержание белка и жира не соответствует заявленному, что также является нарушением и подделкой. Эту информацию сообщает портал ProGorodSamara.