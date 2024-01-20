Палка гадости: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит даже пробовать

Роскачество – организация, которая занимается контролем качества продуктов питания, доступных для российских потребителей. Её специалисты регулярно проверяют товары на соответствие требованиям безопасности и государственным стандартам, результаты которых они публикуют для ознакомления граждан. Такие исследования помогают потребителям сделать правильный выбор и не беспокоиться о том, что выбранные продукты могут нанести вред их здоровью.





«

»

«

»