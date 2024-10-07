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Озвучены даты каникул в текущем учебном году – дети ликуют, а учителя схватились за голову

Министерство просвещения Российской Федерации п...

smartpress.by

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Министерство просвещения Российской Федерации представило обновленный график школьных каникул на 2024-2025 учебный год.

Основная цель этих изменений — улучшить общее состояние и производительность учащихся, предоставив им более длительные периоды отдыха для полноценного восстановления.

Распределение каникул

Учебный год остается разделенным на 4 четверти с перерывами:

  • Осенние каникулы: 28 октября - 4 ноября.
  • Зимние каникулы: 30 декабря - 12 января.
  • Весенние каникулы: 24 марта - 31 марта.
  • Допканикулы для учащихся в первых классах: 17 февраля - 24 февраля.
  • Летний отдых

Летние каникулы начинаются 23 мая для учащихся по пятидневной учебной неделе и 24 мая для тех, кто учится по шестидневной программе. Продолжительность отдыха зависит от графика итоговых экзаменов.

Техника безопасности во время каникул

Каникулы — время для отдыха и развлечений, но также и время, когда важно не забывать о мерах безопасности:

  • Во время праздников и выходных, таких как День народного единства (4 ноября), День защитника Отечества (23 февраля), и других значимых дат, важно обеспечить, чтобы дети находились под присмотром взрослых во время публичных мероприятий.
  • Безопасность в интернете должна быть приоритетом, учитывая, что многие дети проводят время онлайн. Родители должны контролировать доступ к сети и обучать детей основам кибербезопасности.
  • Путешествия и поездки на каникулах должны быть заранее спланированы с учетом всех мер безопасности, включая страхование и осведомленность о местных условиях и законодательстве.

Адаптация школьных расписаний

Хотя Министерство просвещения устанавливает общие рекомендации по датам каникул, школы имеют право адаптировать эти сроки для соответствия региональным особенностям. Каждое образовательное учреждение через педагогический совет может внести коррективы, что позволяет учесть уникальные потребности своих учащихся.

Переработанный учебный календарь на 2024-2025 годы направлен на создание условий для здорового и безопасного отдыха школьников. Увеличенные каникулы помогут учащимся лучше восстановиться между учебными периодами, что способствует улучшению их учебной эффективности и общего благополучия. Родители и педагоги должны сотрудничать для обеспечения безопасности детей во время всех школьных каникул и праздников, используя этот временной перерыв для развития и отдыха учащихся.

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