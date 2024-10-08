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Озвучены даты каникул в новом учебном году – дети ликуют, а учителя схватились за головы

Министерство просвещения Российской Федерации о...

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Министерство просвещения Российской Федерации объявило о внесении изменений в календарь школьных каникул для учебного года 2024-2025.

Эти коррективы направлены на оптимизацию учебного и отдыхного времени учащихся с целью повышения их учебной активности и общего самочувствия.

Расписание каникул: новый подход

Новая структура школьных каникул предполагает следующее распределение отдыха между учебными четвертями:

Осенний отдых для учащихся запланирован с 28 октября по 4 ноября. Зимний период каникул начнется 30 декабря и продлится до 12 января. Весной ученики отдохнут с 24 по 31 марта. Первоклассники получат дополнительные выходные с 17 по 24 февраля. Летние каникулы наступят 23 мая для тех, кто обучается по пятидневной программе, и 24 мая для тех, кто учится по шестидневке.

Причины и цели изменений

Главной мотивацией для пересмотра календаря было стремление Министерства обеспечить школьникам более длительные периоды отдыха для полного восстановления их энергии и умственных сил. Это касается особенно важного аспекта предупреждения утомляемости учащихся, что напрямую влияет на их академическую успеваемость и здоровье.

Безопасность в период каникул

Важным аспектом нового учебного графика является усиление мер безопасности во время каникул:

  • Надзор за безопасностью на массовых мероприятиях в такие дни, как День народного единства и День защитника Отечества, гарантируя, что дети всегда находятся под присмотром взрослых.
  • Кибербезопасность становится приоритетом, учитывая увеличение времени, проведенного детьми в интернете во время школьных каникул.
  • Планирование путешествий требует предварительной подготовки и осведомленности о мерах безопасности и местных законах.

Гибкость для школ

Министерство также предоставило школам полномочия адаптировать даты каникул с учетом региональных условий и особенностей. Такая возможность позволяет учитывать уникальные обстоятельства и потребности учеников в различных частях страны.

Обновленные даты школьных каникул на 2024-2025 учебный год предназначены для создания оптимального баланса между учебой и отдыхом, что необходимо для поддержания здоровья и активности учащихся. Родителям и учителям важно сотрудничать, чтобы обеспечить максимальную безопасность и пользу от этих периодов для каждого ребенка.

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