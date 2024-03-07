Ожидайте бриллиантовую полосу жизни: Глоба предсказала счастье в начале марта 4 знакам зодиака
pikabu.ru
Впереди у четырех знаков зодиака маячит уникальная бриллиантовая полоса. Согласно пророчеству известной российской предсказательницы Тамары Глобы, уже с 7 марта они начнут ощущать воздействие этого явления.
Для Овнов удача придет в виде финансового процветания, сумма которого будет увеличиваться не просто по дням, а по часам. С таким потоком доходов вы сможете позволить себе роскошь, на которую раньше не хватало средств.
Девы и Близнецы находятся под особым благоприятным влиянием в области творчества и спорта. Важно не терять времени зря и научиться эффективно распределять свои усилия. Тогда вы сможете достичь значительных успехов. Звезды также советуют временно сократить расходы.
Среди счастливчиков оказались и Водолеи, которым удастся разрешить сложности в личной жизни. Проблемы, мучившие вашу семью долгое время, наконец уйдут в прошлое, подарив вам истинное счастье.
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