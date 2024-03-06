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· Артем Акчурин

Ожидайте бриллиантовую полосу в жизни: Глоба предсказала счастье в начале марта 4 знакам зодиака

Ожидайте бриллиантовую полосу в жизни: Глоба предсказала счастье в начале марта 4 знакам зодиака

kp.ru

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В скором времени четырем знакам Зодиака начнет сильно везти. Об этом сообщила известная в России астролог Тамара Глоба. Пишет ГородКиров.ру.

Для Овнов удача придет в виде финансовых благ, объем которых будет неуклонно расти, словно по часам. С таким потоком доходов вы сможете приобрести то, на что ранее не хватало средств.

Для Дев и Близнецов большее везение придет в области творчества и спорта. Важно не терять работоспособности и научиться эффективно управлять своим временем. Это поможет вам добиться значительных успехов. Одновременно с этим, звезды рекомендуют временно ограничить свои расходы.

Среди тех, кому улыбнется фортуна, также оказались Водолеи, которым удастся прояснить ситуацию в личной жизни. Проблемы, которые долго окружали ваш семейный круг, станут прошлым, подарив вам истинное счастье.

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