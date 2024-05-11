Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Оздоровят вашу печень в один миг: кардиолог назвала семь продуктов, которые помогают восстановить и очистить печень

Поддержание здоровья печени имеет решающее значение для общего благополучия, поскольку этот орган отвечает за фильтрацию токсинов и обмен веществ. Кардиолог советует обратить внимание на эти семь продуктов, которые помогут укрепить и очистить печень.

zoj-kz.ru

Подписаться в Telegram

Поддержание здоровья печени имеет решающее значение для общего благополучия, поскольку этот орган отвечает за фильтрацию токсинов и обмен веществ. Кардиолог советует обратить внимание на эти семь продуктов, которые помогут укрепить и очистить печень.

1. Артишоки

Артишоки содержат антиоксиданты, такие как цинарин и силимарин, которые стимулируют регенерацию клеток печени и улучшают процесс детоксикации. Регулярное употребление может способствовать восстановлению поврежденных тканей.

2. Чеснок

Чеснок активизирует ферменты, которые помогают выводить токсины. Он богат аллицином и селеном, двумя соединениями, улучшающими процессы очищения и укрепляющими иммунитет.

3. Грейпфрут

Этот фрукт с высоким содержанием витамина С и антиоксидантов помогает активировать естественные ферменты печени, ускоряя процесс детоксикации и улучшая защиту от свободных радикалов.

4. Куркума

Основной активный ингредиент куркумы, куркумин, обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, способствуя восстановлению поврежденных клеток печени.

5. Орехи

Орехи содержат аргинин, который помогает печени в детоксикации аммиака. В них также много омега-3 жирных кислот, необходимых для защиты печени от воспалений.

6. Свекла

Свекла богата беталаином, антиоксидантом, который снижает уровень окислительного стресса и улучшает функцию печени, а также клетчаткой, способствующей процессу пищеварения.

7. Зеленый чай

Зеленый чай богат катехинами, мощными антиоксидантами, помогающими очищению печени. Исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может уменьшить накопление жира в печени.

Помимо употребления этих продуктов, кардиолог рекомендует сократить потребление алкоголя, сахаросодержащих продуктов и трансжиров, которые перегружают печень. Здоровое питание и регулярная физическая активность будут способствовать восстановлению и поддержанию оптимального здоровья печени.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Новости Казани

день назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

разновидность тараканов

Новости Казани

день назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

портрет акрилом в Санкт-Петербурге

Новости Казани

6 часов назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Татарстана

6 часов назад

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Татарстана

7 часов назад

В РТ потеплеет до плюс 13 градусов
Новости Казани
2 дня назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Казани

3 часа назад

В первый день «Казанского марафона» пробежали 18 тыс человек

Новости Казани

5 часов назад

ФК «Рубин» встретится с «Ростовом» в 28-м туре РПЛ

Новости Казани

6 часов назад

В Казани частично закроется движение на Чапаева

Новости Татарстана

8 часов назад

В столице Татарстана стартовал юбилейный Казанский марафон
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
день назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

8 часов назад

Более 4 тысяч жителей РТ пройдут переобучение в 2024 году по нацпроекту

Новости Татарстана

8 часов назад

Ночью жители РТ наблюдали северное сияние

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамского района полыхали баня и надворные постройки на площади 30 кв м
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
день назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом