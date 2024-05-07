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Оздоровят вашу печень в миг: кардиолог назвала 7 продуктов, которые помогают восстановить и очистить печень

Кардиолог Ольга Бокерия поделилась списком продуктов, которые поддержат здоровье вашей печени и помогут ей функционировать оптимально.

dzen.ru

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Кардиолог Ольга Бокерия поделилась списком продуктов, которые поддержат здоровье вашей печени и помогут ей функционировать оптимально.

Перечень включает семь доступных и полезных вариантов:

Крестоцветные овощи: Любые виды капусты, салаты, шпинат, рукола, хрен, редис и репа. Эти продукты насыщены клетчаткой и антиоксидантами, способствующими очищению и защите печени.

  1. Яйца: Содержат холин, который регулирует уровень холестерина и способствует нормализации функций печени. В яйцах также много белка.
  2. Побеги: Молодые растения полны витаминов и минералов, которые полезны для общего здоровья.
  3. Свекла: Овощ помогает выводить желчь и снижает воспаление, а ее листья богаты калием.
  4. Чеснок: Обладает мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, поддерживая здоровье печени.
  5. Жирная рыба: Скумбрия, лосось, сельдь и другие виды рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами, оказывают противовоспалительное воздействие.
  6. Лимон: Цитрус уменьшает воспаление и способствует удалению жира из печени.

Добавляя эти продукты в рацион, можно поддерживать здоровье печени и улучшать ее способность выводить токсины.

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