Оздоровят вашу печень в миг: кардиолог назвала 7 продуктов, которые помогают восстановить и очистить печень
dzen.ru
Кардиолог Ольга Бокерия поделилась списком продуктов, которые поддержат здоровье вашей печени и помогут ей функционировать оптимально.
Перечень включает семь доступных и полезных вариантов:
Крестоцветные овощи: Любые виды капусты, салаты, шпинат, рукола, хрен, редис и репа. Эти продукты насыщены клетчаткой и антиоксидантами, способствующими очищению и защите печени.
- Яйца: Содержат холин, который регулирует уровень холестерина и способствует нормализации функций печени. В яйцах также много белка.
- Побеги: Молодые растения полны витаминов и минералов, которые полезны для общего здоровья.
- Свекла: Овощ помогает выводить желчь и снижает воспаление, а ее листья богаты калием.
- Чеснок: Обладает мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, поддерживая здоровье печени.
- Жирная рыба: Скумбрия, лосось, сельдь и другие виды рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами, оказывают противовоспалительное воздействие.
- Лимон: Цитрус уменьшает воспаление и способствует удалению жира из печени.
Добавляя эти продукты в рацион, можно поддерживать здоровье печени и улучшать ее способность выводить токсины.
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