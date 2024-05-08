Оздоровят вашу печень мигом: кардиолог назвала 7 продуктов, которые помогают восстановить и очистить печень

Кардиолог Ольга Бокерия недавно рассказала о семи продуктах, которые способны быстро поддержать здоровье вашей печени.

Печень выполняет множество жизненно важных функций, таких как детоксикация, метаболизм и хранение питательных веществ. Включение этих продуктов в ваш рацион поможет восстановить печень и сохранить ее работоспособность.

Крестоцветные овощи: Капуста, брокколи, брюссельская капуста и шпинат богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые способствуют очищению печени и снижению воспаления. Яйца: В них много холина, который помогает регулировать уровень холестерина и улучшает работу печени. Яйца также снабжают организм качественным белком. Побеги: Молодые побеги растений полны витаминов и минералов, которые стимулируют общее здоровье и укрепляют организм. Свекла: Этот корнеплод активизирует отток желчи и уменьшает воспаление. Ее листья богаты калием и поддерживают процессы детоксикации. Чеснок: Мощное антибактериальное средство с противовоспалительными свойствами, помогающее поддерживать здоровье печени и бороться с инфекциями. Жирная рыба: Скумбрия, лосось и сельдь содержат омега-3 жирные кислоты, которые оказывают противовоспалительное воздействие и поддерживают клетки печени. Лимон: Цитрус обладает противовоспалительными свойствами и способствует удалению излишков жира из печени.

Сбалансированное питание, включающее эти продукты, способно укрепить здоровье печени, восстановить ее функции и помочь эффективно выводить токсины из организма.