Овощное лечо за 5 минут — просто лучшая закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало
Вот вам рецепт супер-быстрого и вкусного овощного лечо, которое точно не займет у вас больше 5 минут активной готовки:
Ингредиенты:
Кабачки – 1 кг (можно использовать и цукини)
Помидоры – 1 кг (спелые и сочные)
Сладкий перец – 500 г (берите разноцветный, будет красивее)
Лук репчатый – 300 г
Растительное масло – 100 мл
Соль – 1 ст. ложка (или по вкусу)
Сахар – 2 ст. ложки (можно регулировать по своему вкусу)
Уксус 9% - 2 ст. ложки (добавляем в конце)
Приготовление:
1. Подготовка: главный секрет скорости! Кабачки, помидоры, перец режем кубиками, лук – полукольцами. Не нужно мельчить, пусть кусочки будут достаточно крупными.
2. В кастрюлю:Наливаем масло в большую кастрюлю, отправляем туда лук, обжариваем пару минут до прозрачности.
3. Добавляем овощи:Высыпаем к луку кабачки, перемешиваем и тушим 5 минут. Затем добавляем помидоры, перец, соль, сахар.
4. Тушим:Аккуратно перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 минут. За это время овощи пустят сок.
5. Финальный штрих:Вливаем уксус, перемешиваем и тушим ещё 2 минуты.
Готово! Осталось разложить лечо по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть и укутать до остывания.
Советы:
Для пикантности добавьте 1-2 измельченных зубчика чеснока вместе с уксусом.
Любите поострее? Добавьте немного молотого чили или щепотку хлопьев красного перца.
Если хотите более густое лечо, увеличьте время тушения или добавьте 1 ст. ложку томатной пасты.
Быстрое и вкусное лечо готово! Подавайте его с мясом, рыбой, гарнирами или наслаждайтесь как самостоятельным блюдом. Приятного аппетита!
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань