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· 16+ · Алина Алмакаева

Овощное лечо за 5 минут — просто лучшая закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало

Вот вам рецепт супер-быстрого и вкусного овощно...

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Вот вам рецепт супер-быстрого и вкусного овощного лечо, которое точно не займет у вас больше 5 минут активной готовки:

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг (можно использовать и цукини)

Помидоры – 1 кг (спелые и сочные)

Сладкий перец – 500 г (берите разноцветный, будет красивее)

Лук репчатый – 300 г

Растительное масло – 100 мл

Соль – 1 ст. ложка (или по вкусу)

Сахар – 2 ст. ложки (можно регулировать по своему вкусу)

Уксус 9% - 2 ст. ложки (добавляем в конце)

Приготовление:

1. Подготовка: главный секрет скорости! Кабачки, помидоры, перец режем кубиками, лук – полукольцами. Не нужно мельчить, пусть кусочки будут достаточно крупными.

2. В кастрюлю:Наливаем масло в большую кастрюлю, отправляем туда лук, обжариваем пару минут до прозрачности.

3. Добавляем овощи:Высыпаем к луку кабачки, перемешиваем и тушим 5 минут. Затем добавляем помидоры, перец, соль, сахар.

4. Тушим:Аккуратно перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 минут. За это время овощи пустят сок.

5. Финальный штрих:Вливаем уксус, перемешиваем и тушим ещё 2 минуты.

Готово! Осталось разложить лечо по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть и укутать до остывания.

Советы:

Для пикантности добавьте 1-2 измельченных зубчика чеснока вместе с уксусом.

Любите поострее? Добавьте немного молотого чили или щепотку хлопьев красного перца.

Если хотите более густое лечо, увеличьте время тушения или добавьте 1 ст. ложку томатной пасты.

Быстрое и вкусное лечо готово! Подавайте его с мясом, рыбой, гарнирами или наслаждайтесь как самостоятельным блюдом. Приятного аппетита!

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