Овощное лечо всего за пять минут — просто шикарная закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало

Лечо — это не просто овощное рагу, это целая культура приготовления вкусных и полезных заготовок на зиму. В основе блюда — сочетание кабачков, перцев, помидоров и других овощей.

Наш быстрый рецепт позволит вам приготовить лечо всего за несколько минут, после чего вы сможете наслаждаться этим богатым вкусом в течение всей зимы.

Ингредиенты, которые преобразят вашу кухню

Кабачки: 3 кг, нарезанные кубиками

Болгарский перец: 1,5 кг, нарезанный полосками

Помидоры: 1 кг, переработанные в пюре

Лук репчатый: 500 г, нарезанный полукольцами

Морковь: 500 г, нарезанная полукольцами

Чеснок: 1 головка, мелко нарезанный

Соль и сахар: по 2 столовые ложки каждого

Растительное масло: 100 мл

Уксус 9%: 50 мл

Перец горошком и лавровый лист: для аромата

Процесс приготовления: шаг за шагом

Обжарка овощей: на большом огне разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук и морковь, жарьте до мягкости. Затем добавьте болгарский перец, и через несколько минут — кабачки. Добавление томатов: влейте томатное пюре к овощам, посыпьте солью и сахаром, добавьте специи. Всё хорошо перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне в течение 20 минут. Завершающий этап: за несколько минут до готовности введите чеснок и уксус, перемешайте и доведите до готовности. Консервация: разложите горячее лечо по стерильным банкам, закройте крышками и укутайте для остывания.

Почему стоит заготовить больше?

Это лечо настолько вкусное, что 20 банок уйдут быстрее, чем вы ожидаете. Оно отлично подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного употребления как гарнир или основа для более сложных блюд.

Приготовление лечо — это прекрасный способ использовать избыток кабачков и других овощей, обеспечивая себя полезной и вкусной закуской на зиму. Наш рецепт гарантирует, что каждый сможет легко и просто сделать это блюдо, даже не имея большого опыта в консервировании.