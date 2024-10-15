Овощное лечо всего за пять минут — просто шикарная закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало
koolinar.ru
Лечо — это не просто овощное рагу, это целая культура приготовления вкусных и полезных заготовок на зиму. В основе блюда — сочетание кабачков, перцев, помидоров и других овощей.
Наш быстрый рецепт позволит вам приготовить лечо всего за несколько минут, после чего вы сможете наслаждаться этим богатым вкусом в течение всей зимы.
Ингредиенты, которые преобразят вашу кухню
- Кабачки: 3 кг, нарезанные кубиками
- Болгарский перец: 1,5 кг, нарезанный полосками
- Помидоры: 1 кг, переработанные в пюре
- Лук репчатый: 500 г, нарезанный полукольцами
- Морковь: 500 г, нарезанная полукольцами
- Чеснок: 1 головка, мелко нарезанный
- Соль и сахар: по 2 столовые ложки каждого
- Растительное масло: 100 мл
- Уксус 9%: 50 мл
- Перец горошком и лавровый лист: для аромата
Процесс приготовления: шаг за шагом
- Обжарка овощей: на большом огне разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук и морковь, жарьте до мягкости. Затем добавьте болгарский перец, и через несколько минут — кабачки.
- Добавление томатов: влейте томатное пюре к овощам, посыпьте солью и сахаром, добавьте специи. Всё хорошо перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне в течение 20 минут.
- Завершающий этап: за несколько минут до готовности введите чеснок и уксус, перемешайте и доведите до готовности.
- Консервация: разложите горячее лечо по стерильным банкам, закройте крышками и укутайте для остывания.
Почему стоит заготовить больше?
Это лечо настолько вкусное, что 20 банок уйдут быстрее, чем вы ожидаете. Оно отлично подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного употребления как гарнир или основа для более сложных блюд.
Приготовление лечо — это прекрасный способ использовать избыток кабачков и других овощей, обеспечивая себя полезной и вкусной закуской на зиму. Наш рецепт гарантирует, что каждый сможет легко и просто сделать это блюдо, даже не имея большого опыта в консервировании.
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