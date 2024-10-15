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Овощное лечо всего за пять минут — просто шикарная закуска на любой праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало

Лечо — это не просто овощное рагу, это целая ку...

koolinar.ru

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Лечо — это не просто овощное рагу, это целая культура приготовления вкусных и полезных заготовок на зиму. В основе блюда — сочетание кабачков, перцев, помидоров и других овощей.

Наш быстрый рецепт позволит вам приготовить лечо всего за несколько минут, после чего вы сможете наслаждаться этим богатым вкусом в течение всей зимы.

Ингредиенты, которые преобразят вашу кухню

  • Кабачки: 3 кг, нарезанные кубиками
  • Болгарский перец: 1,5 кг, нарезанный полосками
  • Помидоры: 1 кг, переработанные в пюре
  • Лук репчатый: 500 г, нарезанный полукольцами
  • Морковь: 500 г, нарезанная полукольцами
  • Чеснок: 1 головка, мелко нарезанный
  • Соль и сахар: по 2 столовые ложки каждого
  • Растительное масло: 100 мл
  • Уксус 9%: 50 мл
  • Перец горошком и лавровый лист: для аромата

Процесс приготовления: шаг за шагом

  1. Обжарка овощей: на большом огне разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук и морковь, жарьте до мягкости. Затем добавьте болгарский перец, и через несколько минут — кабачки.
  2. Добавление томатов: влейте томатное пюре к овощам, посыпьте солью и сахаром, добавьте специи. Всё хорошо перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне в течение 20 минут.
  3. Завершающий этап: за несколько минут до готовности введите чеснок и уксус, перемешайте и доведите до готовности.
  4. Консервация: разложите горячее лечо по стерильным банкам, закройте крышками и укутайте для остывания.

Почему стоит заготовить больше?

Это лечо настолько вкусное, что 20 банок уйдут быстрее, чем вы ожидаете. Оно отлично подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного употребления как гарнир или основа для более сложных блюд.

Приготовление лечо — это прекрасный способ использовать избыток кабачков и других овощей, обеспечивая себя полезной и вкусной закуской на зиму. Наш рецепт гарантирует, что каждый сможет легко и просто сделать это блюдо, даже не имея большого опыта в консервировании.

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