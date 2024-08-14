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· 16+ · Алина Алмакаева

Овощное лечо всего за 5 минут — просто вкуснейшая закуска на любой случай жизни: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало

Надоели скучные рецепты лечо

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Надоели скучные рецепты лечо? Этот рецепт - настоящая находка для любителей быстрых и вкусных заготовок! Всего 5 минут на подготовку, и ваши кабачки превратятся в ароматную закуску, которой будет мало даже 20 банок!

В чем секрет?

Проще не бывает:Минимум ингредиентов, никакой стерилизации - идеальный вариант для занятых хозяек.

Вкус, который покоряет: Сочетание сочных помидоров, сладкого перца и нежных кабачков создаёт невероятную симфонию вкуса.

Универсальная закуска: Лечо прекрасно сочетается с мясом, рыбой, пастой или просто с хрустящим хлебом.

Что нужно:

Кабачки - 2 кг

Помидоры - 1 кг

Перец болгарский - 1 кг

Чеснок - 1 головка

Растительное масло - 100 мл

Сахар - 3 ст. ложки

Соль - 2 ст. ложки

Уксус 9% - 50 мл

Как готовить:

1. Кабачки, помидоры и перец нарезаем произвольно: кубиками, соломкой - как вам больше нравится.

2. Складываем овощи в кастрюлю, добавляем пропущенный через пресс чеснок, масло, сахар, соль и уксус.

3. Доводим до кипения, убавляем огонь и тушим 5 минут.

4. Горячее лечо раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Вот и всё! Быстро, просто, вкусно! Зимой откроете баночку такого лечо и вспомните лето с его яркими вкусами.

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