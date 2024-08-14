Овощное лечо всего за 5 минут — просто вкуснейшая закуска на любой случай жизни: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало
Надоели скучные рецепты лечо? Этот рецепт - настоящая находка для любителей быстрых и вкусных заготовок! Всего 5 минут на подготовку, и ваши кабачки превратятся в ароматную закуску, которой будет мало даже 20 банок!
В чем секрет?
Проще не бывает:Минимум ингредиентов, никакой стерилизации - идеальный вариант для занятых хозяек.
Вкус, который покоряет: Сочетание сочных помидоров, сладкого перца и нежных кабачков создаёт невероятную симфонию вкуса.
Универсальная закуска: Лечо прекрасно сочетается с мясом, рыбой, пастой или просто с хрустящим хлебом.
Что нужно:
Кабачки - 2 кг
Помидоры - 1 кг
Перец болгарский - 1 кг
Чеснок - 1 головка
Растительное масло - 100 мл
Сахар - 3 ст. ложки
Соль - 2 ст. ложки
Уксус 9% - 50 мл
Как готовить:
1. Кабачки, помидоры и перец нарезаем произвольно: кубиками, соломкой - как вам больше нравится.
2. Складываем овощи в кастрюлю, добавляем пропущенный через пресс чеснок, масло, сахар, соль и уксус.
3. Доводим до кипения, убавляем огонь и тушим 5 минут.
4. Горячее лечо раскладываем по стерилизованным банкам, закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.
Вот и всё! Быстро, просто, вкусно! Зимой откроете баночку такого лечо и вспомните лето с его яркими вкусами.
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