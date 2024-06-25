Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Овощ, который убивает здоровье человека: в Европе его больше не едят

В последнее время в Европе наблюдается значительное снижение потребления одного из популярных овощей. Этот тренд связан с новыми научными исследованиями, которые указывают на потенциальные риски для здоровья при его употреблении.

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В последнее время в Европе наблюдается значительное снижение потребления одного из традиционно популярных овощей — картофеля. Этот тренд связан не только с изменениями в пищевых предпочтениях европейцев, но и с новыми научными исследованиями, которые указывают на потенциальные риски для здоровья, связанные с его частым употреблением.

Почему картофель стал нежелательным?

Долгое время картофель считался незаменимым продуктом в рационе многих стран благодаря его питательности и насыщенности углеводами. Однако последние исследования показали, что частое употребление картофеля, особенно в жареном виде, может увеличивать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других метаболических нарушений. Эти данные заставили многих пересмотреть свое отношение к этому овощу.

Научные основания

В ходе исследований ученые выявили, что картофель содержит крахмал, который в организме превращается в глюкозу, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови. Это может способствовать развитию инсулинорезистентности, что является предвестником диабета. Кроме того, жареный картофель содержит акриламид — вещество, которое может образовываться при высокотемпературной обработке продуктов и потенциально обладает канцерогенными свойствами.

Реакция общественности и меры властей

В ответ на эти данные, многие европейские страны начали проводить информационные кампании, направленные на снижение потребления картофеля, особенно в форме фаст-фуда. Правительства некоторых стран даже рассматривают введение налогов на продукты, содержащие высокие уровни акриламида, чтобы стимулировать производителей к поиску более здоровых альтернатив обработки пищи.

Что делать потребителям?

Диетологи рекомендуют умеренное потребление картофеля и призывают отдавать предпочтение запеканию или варке вместо жарки. Также важно разнообразить свой рацион, включив больше свежих овощей и фруктов, которые обеспечивают необходимые питательные вещества без риска для здоровья.

Таким образом, изменение отношения к картофелю в Европе является отражением усилий по продвижению здорового питания и профилактике хронических заболеваний на континенте.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

установка сетки от тараканов на вентиляцию в спб

Новости Казани

день назад

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

Цены на тепло в Татарстане могут вырасти на 60‑70%

сименс микроволновые печи ремонт в Москве

Новости Татарстана

день назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Казани

17 часов назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Казани

14 часов назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Новости Татарстана

день назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах
Новости Казани
9 часов назад

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

Новости Казани

5 часов назад

Под Миллениумом в Казани закрасили граффити

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Новости Татарстана

10 часов назад

Из Казани в Москву 5 июля стартуют новые авиарейсы
В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня
Новости Татарстана
6 часов назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Татарстана

11 часов назад

В Нижнекамске к концу 2024 начнётся строительство домов в 15 микрорайоне

Новости Казани

11 часов назад

Делегация ЮАР приедет на саммит БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

13 часов назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
5 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений
Новости Татарстана
7 часов назад

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений