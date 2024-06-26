Овощ, который убивает ваши почки: в Европе его больше не едят

В последнее время в европейских СМИ активно обсуждается вопрос о воздействии ревеня на здоровье человека.

Этот овощ, известный своим кислым вкусом и популярностью в кулинарии, вызывает опасения среди диетологов и медиков по одной причине: его потенциальное влияние на здоровье почек.

Ревень и его свойства

Ревень – это многолетнее растение, которое традиционно используется в приготовлении десертов, соусов и консервации. Однако в его состав входят щавелевая кислота и ее соли – оксалаты, которые при чрезмерном употреблении могут способствовать образованию камней в почках.

Риски для здоровья

Исследования показывают, что употребление большого количества ревеня может увеличить уровень оксалатов в организме, что особенно опасно для людей, страдающих от заболеваний почек или имеющих предрасположенность к их возникновению. В Европе некоторые диетологи начали рекомендовать ограничить употребление этого овоща, особенно среди уязвимых групп населения.

Мнение экспертов

Диетологи советуют потреблять ревень в умеренных количествах, особенно людям с риском заболеваний почек. «Ревень можно включать в диету, но важно контролировать его количество. Лучше всего комбинировать его с продуктами, богатыми кальцием, который связывает оксалаты, уменьшая их вредное воздействие», — советует немецкий диетолог Йоханна Крауз.

Как употреблять ревень безопасно

Чтобы минимизировать риски, связанные с употреблением ревеня, следует тщательно выбирать рецепты и способы его приготовления. Избегайте употребления сырого ревеня и больших порций этого продукта, особенно если у вас есть заболевания, связанные с накоплением оксалатов в организме.

Хотя ревень и может представлять определенные риски для здоровья почек, при умеренном и осознанном потреблении он остается безопасным и может быть включен в разнообразные кулинарные эксперименты. Важно помнить о мерах предосторожности и прислушиваться к рекомендациям специалистов, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.